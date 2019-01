por GTO » Ayer, 10:18

Brexit puede causar caos en la Fórmula 1. Los equipos temen el cambioEl tema del brexit no desciende de los titulares de la prensa en Gran Bretaña. Mientras tanto, los equipos de Fórmula Uno están cada vez más preocupados por las consecuencias legales de la salida británica de la Unión Europea, sobre todo porque queda poco tiempo para la temporada.Todavía no se sabe sobre qué base el Reino Unido dejará la Unión Europea. A más tardar, se espera que esto suceda el 29 de marzo, aunque muchos asuntos relacionados con el comercio y la libertad de movimiento aún no se han resuelto. Los partidos políticos están discutiendo sobre los detalles de la salida británica de la comunidad, hay ideas para escribir otro referéndum y los jefes de los equipos de Fórmula 1 se están impacientando .Hasta siete de cada diez equipos en la F1 tienen sus asientos en Gran Bretaña. Salir de la Unión Europea por los británicos significará grandes cambios para los equipos. Puede resultar que el modelo logístico y de trabajo existente se invierta. No se sabe si los equipos podrán cruzar fronteras y transportar partes.- Mercedes tiene dos grandes departamentos en el Reino Unido. 1800 personas trabajan en el departamento de automovilismo. La mayoría de ellos son ciudadanos de la UE. Por eso es un tema importante para nosotros. Porque importamos muchos productos de los Estados miembros. Ya hemos tomado medidas para asegurarnos de que no estén atascados en la frontera y no detendremos nuestro desarrollo, dijo Toto Wolff , jefe de Mercedes .Renault está en una situación ligeramente diferente . El equipo francés tiene uno de sus asientos en British Enstone y en los últimos meses se centró en su desarrollo. - No queremos que nuestra logística tenga ningún problema. En los últimos años, hemos mejorado nuestros resultados, principalmente debido a las oportunidades que ofrece el Reino Unido. Tenemos acceso a jóvenes en el mercado laboral allí, que están justo después de graduarse de buenas escuelas. No queremos cambiarlo, dijo Cyril Abiteboul , el jefe de Renault.El tema de brexit es el aburrido Christian Horner de Red Bull Racing . - Vivimos en el Reino Unido, respiramos el mismo aire que el resto de la gente y ya es aburrido de lo que se habla brexit diariamente en la televisión. Sobre si el acuerdo de salida de la UE ha sido redactado o no. Theresa May sabe mejor cómo lidiar con eso. Un poco como Chase Carey en la F1 - dijo.Horner está convencido de que si los equipos de las Islas continúan haciendo un buen trabajo en la F1, no perderán en brexit. - Si seguimos siendo competitivos, la gente todavía querrá trabajar con nosotros. La Fórmula 1 en Gran Bretaña ha ido muy lejos en los últimos años y no es una coincidencia que tantos equipos tengan su sede aquí, concluyó.Los equipos de Ferrari y Sauber parecen estar en la mejor situación , ubicados en Italia y Suiza, en los que el brexit no tendrá ninguna influencia.