por Trupon » Hoy, 17:50

Ferrari admite su "interés en Mick" Schumacher

El alemán competirá en F2 en 2019, con la opción de Sauber para 2020

Un portavoz anónimo de Maranello ha confirmado que los rumores tienen sustento

TOMÁS SLAFER | 17 ENE 2019Todos los rumores de las últimas horas apuntan hacia un potencial anuncio inminente por parte del equipo Ferrari en el que comunicarían que fichan a Mick Schumacher para su cantera de pilotos. Aún no hay comunicación oficial, aunque sí un "interés" declarado por un portavoz anónimo de Maranello.Desde que Mick Schumacher diese el salto del karting a la Fórmula 4 y empezase a usar el apellido de su padre, dado que le reconocían por ser el hijo del Kaiser de cualquier modo, hemos visto al joven piloto alemán algunos fines de semana de F1 dentro del box de Ferrari.También en el de Mercedes, pero la etapa quizá más característica de Michael Schumacher como piloto fue vestido de rojo. Así que es románticamente inevitable pensar que la Scuderia pueda fichar también al hijo de Michael.Prensa de diferentes partes del mundo así lo anunciaban esta semana. Hasta ahora, el presidente de Ferrari John Elkann ha intentado rebajar dichos rumores pero no ha confirmado ni desmentido un posible acuerdo con Schumacher Jr.El acuerdo, que podría tener un anuncio inminente, incluiría que Schumacher portará la pegatina de la Ferrari Drivers Academy en su etapa de Fórmula 2 que empieza en 2019 y que en los test de mitad de temporada –probablemente organizados en Baréin y España–, tendrá la oportunidad de debutar con un Fórmula 1."Naturalmente estamos interesados en Mick", ha asegurado un portavoz anónimo de Ferrari, según declaraciones que recoge la agencia de noticias GMM.Sea como fuere, Schumacher no tendría hueco en el equipo de Ferrari al menos hasta 2021, año para el que Sebastian Vettel de momento no tiene contrato con la Scuderia. Charles Leclerc está firmado para al menos, el final de la temporada 2022.Otra alternativa para Schumacher, si brilla este año en la F2, sería dar el salto a Sauber y probablemente reemplazar a Antonio Giovinazzi y acompañar a Kimi Räikkönen en el segundo año de contrato que el finés tiene con dicha formación.