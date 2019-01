por suso » Ayer, 16:21

nada que no se haya comentado en el otro hilo, Verstappen, junto a pechito lopez son unos impresentables en iracing, unos guarros con los que mejor no coincidir.



Luego, en dicho simulador, los emparejamientos son por la calidad de los pilotos, asi que la tonteria del ultimo parrafo de la noticia para escusar lo que hizo verstappen es simplemente una mentira y una payasada. Los pilotos que pueden coincidir con el ademas de tener cosas mas importantes que hacer que estorbar a max o rodar a su lado, no tienen la necesidad de hacer eso, porque directamente, se dedican profesionalmente a iracing, son mas rapidos que el, y cobran por correr.



Yo las pocas veces que coincidí con el el año pasado, unas 3 o 4 carreras (este año he dejado de competir), en una tuve lucha directa con el, y las ganas de haberlo estampado contra el muro fueron pocas, lastima que no tenga video del suceso, pero fue en el circuito de sebring, en la recta de atras que culmina en una horquilla, el tio me tiro el coche estando a 8 decimas del mio, estaba yo ya trazando para meterme en la curva, y porque me dio por mirar el retrovisor y pude apartarme, si no me hubiese dado un viaje increible. por supuesto, en esa curva me gano la posicion, pero se la devolvi en la siguiente curva, y consegui quedar por delante de el.



Eso si, despues me pidio disculpas por su optimismo en esa curva