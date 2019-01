por GTO » Hoy, 15:44

tatostrom escribió: Hasta 2009 Red Bull no había ganado ni una sola carrera, ese año consiguió su primera victoria. Con Renault Fernando ya había sido dos veces campeón del mundo, por tanto elegir Renault como paso intermedio en lugar de Red Bull era una opción totalmente lógica, y si a ello le sumamos las exigencias contractuales de unos y de otros, resulta bastante entendible la decisión que tomó. En este caso no hace falta buscar mucho para justificarle..

A ver, creo que no lo entendeis, yo en este caso, tampoco hubiera elegido RBR, simplemente era imprevisible que Newey la iba a liar en 2 años, pero eso no quita que esa era la elección buena.Creeis que queremos menospreciar a Alonso con sus decisiones, y no es asi, pero vuelvo a decir por enésima vez.Damos por buena la tesitura LA META DE ALONSO ERA GANAR UN 3ER CAMPEONATO.opciones:Opcion 1: quedarse en Mc laren. Era la mejor opción a corto plazo, se lo ofrecieron, tenían claramente el mejor coche, pero no quiso, y Mc laren ganó en 2008. Resultado, Alonso podía ser 3 veces campeón del mundo.Opcion 2: Aceptar el contrato de RBR, era mas arriesgada, pero al menos existían opciones diferentes, a medio plazo, era la mejor elección, por que Newey, hizo el mejor coche en 2009, y gano 4 campeonatos seguidos en 2010. Resultado, Alonso podía ser 6 veces campeón del mundo.Opción 3: Volver a un renault descafeinado, con la mitad de presupuesto que ya en 2007 cayo a la 7/8ª plaza con Fisichella.El tiempo, enseña cuales han sido las mejores opciones y cuál la peor. Alonso era libre de elegir y acepto la peor ¿que no queréis que sea un error? ok, llamarlo mala suerte, pero eligió la peor para conseguir su meta, eso es un hecho.Que la elección en su momento era lógica, no la hace buena, el tiempo la hace la peor.Si en 2014 no tenia problemas para volver a mc laren a las ordenes de Ron Dennis, a lo mejor cuando este le intento que se quedara para 2008, tambien hubiera sido lógico, por que tenían el mejor coche.¿o acaso, con los datos de lo que paso en la mano, la elección de renault no ha resultado la peor?