por GTO » Ayer, 16:04

La Fórmula 1 mostrará vídeos en 360 grados gracias a una empresa españolaThe Dream VR se encargará ofrecerá imágenes inmersivas en la parrilla de salida, el podio y las mejores vueltas.El campeonato de Fórmula 1 tendrá a partir de la próxima temporada un canal de vídeos en 360 grados de la mano The Dream VR, una empresa fundada por dos españoles que ofrecerá imágenes inmersivas en la parrilla de salida, el podio y la mejor vuelta en su aplicación para televisores inteligentes.El campeonato de monoplazas contará esta temporada con un canal dentro de la aplicación para televisiones inteligentes -'smart TV'-, en el que se podrán ver imágenes como si se estuviera en el circuito de la parrilla de salida, las celebraciones de los ganadores en el podio y las mejores vueltas de diez carreras del calendario.Para mostrar lo que se encontrarán los aficionados al motor la próxima temporada, los usuarios de The Dream VR ya tienen la posibilidad de ver escenas del pasado Gran Premio de México con la celebración del quinto título mundial del británico Lewis Hamilton e imágenes del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado.The Dream VR, una empresa fundada por los españoles Albert Palay y Pablo Innova, con sede en Miami (Estados Unidos) y oficinas en Barcelona, ofrece un sistema para ver vídeo grabado con tecnología inmersiva de 360 grados compatible con televisiones, dispositivos móviles y gafas de realidad virtual."Para nosotros es un gusto poder realizar un trabajo colaborativo con el campeonato de motor más popular y prestigioso del mundo como es la Fórmula 1, pero sobre todo es grato ayudar a los aficionados a que puedan ver la F1 convirtiéndose en espectadores interactivos", aseguró Palay.Esta aplicación cuenta con tres millones de usuarios en 140 países, 800.000 de ellos en España, y más de 3.000 son usuarios activos que la utilizan de forma habitual, según informaron fuentes de la compañía a EFE.Entre los contenidos que ya ofrece The Dream VR se incluyen un canal con imágenes en 360 grados del Real Madrid, el futbolista brasileño Dani Alves, el canal de noticias Euronews o la semana de la moda de Milán, entre 160 experiencias de noticias, deporte, entretenimiento, viajes o arte