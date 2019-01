por GTO » Ayer, 16:23

Magnussen: "En McLaren te moldeaban a su antojo"Fórmula 1 2019 No echa de menos su etapa en WokingKevi Magnussen se ha ganado fama de piloto duro en la pista y el que más enemigos personales se ha creado en la F1 en los últimos tiempos. "Es un estúpido y siempre lo será", sentenció sobre el danés Cherles Leclerc, después de sufrir una de sus defensas agresivas, en las que no duda abordar al coche contrario con tal de no ser sobrepasado.Curiosamente, el actual piloto de Haas, logró el último podio de McLaren en 2014. Fue además la carrera de su debut en Australia, por lo que allí se ganó elogios que lo comparaban con el propio Hamilton. Magnussen habla de su etapa en Woking, de la que no guarda demasiados buenos recuerdos."Formé parte del programa de McLaren desde que tenía16 años. Había mucha presión. El programa era muy fuerte. Te enseñaban y guiaban para que fueras de una determinada forma, para que pilotases de una forma, actuases de una forma...", recuerda. Eran aún los tiempos de un obseso de las carreras como era Ron Dennis."Te moldeaban para lo que ellos querían. Eso podía ser un poco duro, a veces. Es bueno recibir educación, aprender, pero, como ser humano e individuo... Es como los músicos o los artistas: han de ser libres para ser ellos mismos. Cuando te encasillan como en McLaren...", deja en el aire el hijo de Jan Magnussen, sobre el estilo del 'puño cerrado' que imperaba entonces en el equipo británico.También se refiere a Hamilton y su salida para explicar por qué su imagen cambio de forma tan drástica al llegar a Mercedes. "Lewis es un gran ejemplo de alguien que no era quien quería ser. Ahora es una persona totalmente diferente. Es bueno dejar eso. Echo de menos a toda la gente de McLaren y todavía llevo a McLaren en mi corazón, pero no añoro esos tiempos. Fueron un poco difíciles", valora.Respecto a los reproches por su pilotaje por más de media parrilla, Magnussen señala: "Simplemente soy yo mismo. A alguna gente le gusta, a otra no. No es que pueda hacer mucho".