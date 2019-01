por GTO » Ayer, 16:34

Daniel Ricciardo protagonizó uno de los pases de piloto del año para la Fórmula 1, ya que el australiano dejó Red Bull a fin de 2018 y en 2019 representará a Renault. Pero también dentro de las posibilidades estuvo ir a McLaren, pero el australiano explicó porque no eligió ese equipo."Sabía que las opciones se habían reducido, sabía que con Mercedes no iba a pasar nada y con Ferrari, tampoco, así que estaba entre Red Bull, McLaren y Renault y no estaba seguro realmente por cuál decidirme. Tuve un par de reuniones con ellos y fueron gente maja, como personal me gustan mucho. No es que no me gustara Red Bull, pero (en McLaren) me dieron buenas vibraciones. Obviamente admitieron que todavía no están en posición de ser competitivos y era quizás algo optimista ir allí en ese momento, así que les eliminé", le expresó Ricciardo a la revista Racer.Su presentación oficial en McLaren será el 12 de febrero y compartirá equipo con Nico Hulkenberg: "McLaren habría sido tan atractivo como cualquier otro equipo, pero obviamente había una gran diferencia de rendimiento. Supongo que la primera oferta de Red Bull se acercó a lo que quería. Pensaba que si Honda no funcionaba, el año siguiente sería de frustración. Dos años era algo que me preocupaba, luego hablamos de un año y si Honda funcionaba, lo ampliaríamos".Y por último dijo: "Pero luego un año me pareció arriesgado, pensaba en que no estaba logrando nada firmando para dos años. Realmente lo que quería no era dos años y un año me ponía en esa posición de nuevo en 12 meses y no quería volver a estar así", añade Ricciardo."Luego con Renault estuvimos hablando un poco y de repente algo hizo click y me dije 'vale, es un fabricante, el progreso que han tenido es bueno, son dos años y es un trato sólido'. Me pareció que podría funcionar.