por GTO » Hoy, 16:37

El límite presupuestario, cada vez más cerca de la Fórmula 1Una de las novedades que Liberty Media lleva un tiempo intentando introducir en la Fórmula 1 es el límite presupuestario. Con el fin de mejorar la competitividad entre las escuderías de la parrilla y evitar las ventajas que generan tener un gran apoyo financiero detrás, todo apunta a que es más que probable que esta nueva norma sea introducida en el ‘Gran Circo’ en el reglamento de 2021.La semana pasada, los equipos, la FIA y la FOM, se reunieron en la ciudad de Ginebra con el objetivo de abordar este tema. La idea es que el limite presupuestario sea de 185 millones de dólares para 2021, 160 millones para 2022 y de tan solo, 135 en 2023. Una reducción importante si tenemos en cuenta que en 2018, los dos equipos que luchaban por el Mundial, Mercedes y Ferrari, invirtieron 450 millones y 430 millones de dólares respectivamente, siendo Force India el equipo con un menor gasto, 110 millones de dólares.Y este optimismo en la posible aplicación de esta norma reside en que las principales escuderías del paddock: Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes, han dado el visto bueno. Sin embargo, para conseguir la aprobación de estos equipos, tanto la FIA, como Liberty Media, han tenido que asegurar que este límite de presupuesto no incluirá el coste de las unidades de potencia, el salario de los pilotos y el salario de los directivos y personalidades más distinguidas de las escuderías, así como gastos relacionados con las áreas de marketing, comunicación y eventos.Fabricar y mejorar las piezas de un monoplaza conlleva un coste que no todos los equipos se pueden permitir. Por eso, las escuderías con menor poder adquisitivo han puesto sobre la mesa la idea de que se aumente la compra-venta de piezas entre los equipos de la parrilla. No obstante, durante la reunión, no se llegó a ninguna decisión unánime, pero sirvió para construir una buena base para futuras reuniones del Grupo de Estrategia de la Fórmula 1.