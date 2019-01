por GTO » Ayer, 22:07

Pirelli, de 7 colores a sólo 3 y de 7 compuestos a 5Fórmula 1 2019 Mario Isola explica lo cambios para 2019De siete colores a sólo tres y de siete compuesto, a sólo cinco. Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, ha explicado hoy en en Milán las novedades de los nuevos neumáticos para la Fórmula, en un encuentro con la prensa española que ha tenido lugar en el cuartel general de la centenaria compañía italiana.Lo que debe saber el espectador es que en cada carrera, sólo habrá tres compuestos, que siempre serán duro (color blanco), medio (amarillo) y blando (rojo). "la FOM y Liberty nos dijeron a mitad de temporada que podía haber cierta confusión a la hora de identificar las ruedas que llevaba cada coche y se decidió simplificar de esta manera, para la mejor comprensión de lo que sucede a través de la televisión", explica Isola.Visualmentes es mucho más fácil, pero a la hora de identificar el compuesto real, la cosa se complica un poco más. Los compuestos serán denominados con una 'C' (compuesto) y un número que empieza en el más duro y un cinco para el más blando. Así el C1 será el antiguo duro y el C5 será el antiguo hiperblando, el famoso rosa que tuvo mucho éxito en 2017.Hay dos compuestos de 2018 que se eliminan, el super duro (azul), que no se usó ni una vez en carrera y el superblando (antiguo rojo), que apenas daba mejora a muchas escuderías sobre el medio en varios circuitos.En Barcelona, en los primeros test de invierno, a partir del 18 de febrero, se probarán los cinco compuestos de seco existentes, con identificador para cada uno, Así "el C1 será blancon sin banda (sólo Pirelli y P Zero), el C2, blanco completo, en C3 amarillo), el C4 rojo completo y el C5, rojo sin banda. Así, la prensa y los aficionados podrán saber el rendimiento de los nuevos compuestos y tendrán los datos de todo lo que suceda en pista", explica Isola.Por otro lado, hay ligeras modificaciones en cuanto a los compuestos, "que tienden a ser un poco más duros que los del año pasado. Se asume que todos los equipos tratan de evitar la segunda parada, porque luego no se puede recuperar en pista. Partiendo de esa base, de las carreras a única parada que se produjeron en 2018 y de 5 kilos adicionales de combustible, los pilotos no tengan problemas para cubrir la distancia de carrera con dos compuestos", explica Isola.El italiano confía en que, "con los nuevos cambios que simplifican la aerodinámica, sea un poco más fácil adelantar en 2019".Por fin se asume que el espectáculo no debe llegar desde los neumáticos, por desfallecimientos y que debe estar en los monoplazas y los pilotos.Como curiosidad, el técnico italiano comenta "la gran diferencia entre unos equipos y otros, a la hora de valorar el impacto de la nueva aerodinámica", señala. En lluvia, se mantiene el azul para el lluvia extrema y el verde para el intermedio. "Hemos mejorado los dos tipos, con un mayor rango de utilización y con mayor facilidad para que el piloto note cuándo empieza a perder agarre", específica Mario Isola. Las carreras con mucha lluvia seguirán quedando limitadas, pues "no depende tanto de la capacidad de evacuar agua de los neumáticos, como de la falta de visibilidad por el spray que levantan los coches", subraya el responsable de Pirelli a MARCA.Cambios en los compuestos para 2019(Test invierno Barcelona) Compuesto 2019Superduro: Se elimina Duro: (Blanco sin banda) C1Medio: (Blanco entero) C2Blando: (Amarillo) C3Superblando: Se eliminaUtrablando: (Rojo entero) C4Hiperblando: (Rojo sin banda) C5