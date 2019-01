por GTO » Ayer, 22:10

Así está la F1 2019 a 27 días de que comience la pretemporadaRepasamos la situación de los diez equipos de la parrilla cuando resta menos de un mes para que empiecen los test en Barcelona.27 días. Poco menos de un mes. Este es el lapso que resta para que el semáforo situado al final de la calle de boxes del Circuit Barcelona Cataluña se ponga verde y comience la pretemporada del Mundial de Fórmula 1 2019.Con las fechas de presentación del nuevo monoplaza confirmadas por parte de Renault, Racing Point, McLaren, Ferrari y Alfa Romeo Sauber, es momento de repasar la actualidad de las diez escuderías que conformarán la parrilla del 'Gran Circo'.MercedesLos pentacampeones encendieron las alarmas en la fábrica de Brixworth a mediados de diciembre por diversos problemas de juventud en la unidad de potencia del W10 generados por el sistema de recuperación de energía, el área que mayor progreso y desarrollo ha sufrido este invierno para aumentar la cantidad de energía que recupera el ERS y su posterior utilización durante una vuelta.Una vez aparcado el nerviosismo sobre la fiabilidad del propulsor, los ingenieros liderados por James Allison y Aldo Costa ultiman el chasis y la aerodinámica de un monoplaza que no se espera que aumente su distancia entre ejes (3.726 mm), a pesar de disponer de cinco kilogramos más de combustible y tener que alargar el tanque de gasolina.FerrariLa victoria es una misión que debe llevarse a cabo de inmediato. Esta es la orden emitida por Louis Camilleri y John Elkann que intentarán cumplir Sebastian Vettel y Charles Leclerc en 2019. Para lograrlo, la Scuderia no ha escatimado en recursos para superar el rendimiento de las flechas plateadas y devolver el éxito a Maranello once años después.Con unos valores superiores en potencia y carga aerodinámica en comparación con el SF71H, a pesar de la nueva normativa aerodinámica, sobresale el empleo de tecnología 4.0 para acelerar los tiempos de desarrollo del motor y una mayor longitud entre ejes gracias a una transmisión más larga y un desplazamiento de las ruedas delanteras hacia adelante.Red BullTras más de una década siendo propulsados por Renault, la escudería de Milton Keynes inicia esta temporada una nueva alianza junto a Honda con el objetivo de luchar por el campeonato en el horizonte. Max Verstappen y Pierre Gasly pilotarán un monoplaza diseñado por Adrian Newey, que tras visitar la fábrica de Sakura el mes pasado, ha reducido el rake (diferencia de altura entre los ejes delantero y trasero), aumentado su extensión entre ejes e incorporado los agujeros en el buje y llanta de Mercedes para controlar la temperatura de los neumáticos, entre otras novedades.RenaultModo ataque. Esta es la táctica que se ha activado en las fábricas de Enstone y Viry-Châtillon tras regresar al Mundial de Fórmula 1 previa adquisición de Lotus en 2015. Los franceses se quedaron sin vacaciones en Navidad y año nuevo para certificar unas mejoras que son mucho mayores de las que han tenido nunca en un invierno, tanto en el lado de la unidad de potencia como en el chasis y aerodinámica, en su objetivo por alcanzar la parte delantera de la parrilla en 2020.Haas y Alfa Romeo SauberAmericanos y suizos disfrutarán, una temporada más, de su estrecha colaboración que mantienen con Ferrari, equipando el mismo motor, caja de cambios y suspensiones del Cavallino Rampante. Una cooperación que ha suscitado ya varias reclamaciones al Grupo de Estrategia por parte de McLaren y Racing Point.McLarenTocar fondo para tomar impulso. Así se podría definir la hoja de ruta que está ejecutando el equipo de Woking. Tras identificar en septiembre que las turbulencias generadas por los neumáticos delanteros en curva lenta eran la gran debilidad del MCL33, los técnicos al sureste de Gran Bretaña han cambiado su filosofía de trabajo.La premisa principal de Pat Fry y Andrea Stella ahora es priorizar una buena correlación de datos entre el túnel del viento y la pista para desarrollar un MCL34 que se espera que disminuya varios grados su rake, alargue su distancia entre ejes e integre varias soluciones aerodinámicas de Mercedes y Red Bull.Racing PointCon la eficiencia como principal seña de identidad, la escudería dirigida por Lawrence Stroll ha firmado recientemente un acuerdo de patrocinio con la casa de apuestas SportPesa que puede provocar un cambio en la decoración de un monoplaza que ha evolucionado notablemente en el túnel del viento desde los test post Gran Premio de Hungría 2018.Toro RossoAl igual que Haas y Alfa Romeo Sauber con Ferrari, Toro Rosso ha aumentado su sinergia con Red Bull. De esta manera y para mitigar la marcha de James Key a McLaren, el coche de Faenza compartirá la misma parte trasera y algunas partes de la suspensión delantera del RB15 para estimular el rendimiento de Honda.WilliamsTranquilidad, tiempo y recursos. Estas son las tres esencias que los expertos de Grove han adoptado para resolver los miles de problemas que presentaba el FW41. Conseguir fabricar un monoplaza que no presente graves contratiempos desde los test invernales es la principal finalidad para un 2019 que se presenta complicado, en cuanto a resultados, para George Russell y Robert Kubica.