por GTO » Ayer, 21:34

OBJETIVO A MEDIO PLAZOGuenther Steiner, sobre la F1: "El negocio no funcionaría si no disfrutaras de competir por victorias"En la escudería norteamericana no quieren luchar siempre por mitad de tabla ni por posiciones fuera del podio, por lo que aspiran a pelear por podios y victorias a medio plazo. Guenther Steiner, director deportivo de Haas, afirma que en un margen de 2 años quieren aspirar más.En Haas se proponen metas ambiciosas"El negocio no funcionaría si no disfrutaras del sentimiento de competir por podios y victorias. ¿Por qué debería desperdiciar mi vida trabajando como un loco, día y noche, viajar por 21 países si será lo mismo que el año anterior? Si nada cambia no tiene sentido continuar. Sin embargo, las cosas cambian rápidamente en F1 y no creo que la competición sea la misma que dentro de tres años. Cuando miras cómo era la F1 a comienzos de los 2000 podías hacer dinero fácilmente y ahora es imposible. Las cosas cambian, no me gusta hacer lo mismo durante 20 años".No tienen nada que esconder"Hemos demostrado que no estamos haciendo nada pero invitamos a la gente a venir, más todas las pruebas que hizo la FIA y estamos abiertos si alguien quiere controlarnos. Hasta ahora nunca ha pasado, simplemente intentan asustarnos pero no puedes asustar a alguien que no tiene miedo. Solo decimos que 'son nuestros invitados'. Por otro lado, seguirá siendo lo mismo con Ferrari, tenemos una muy buena relación la que funciona realmente bien ya que establecimos ciertas normas".