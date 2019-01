por GTO » Ayer, 21:46

REALISMO EN SU PRONÓSTICOPaddy Lowe: "Mercedes continuará siendo el rival a batir en 2019"Parece que Paddy Lowe dictamina sentencia para la temporada que viene, anunciando un nuevo triunfo de Mercedes con el doblete para los alemanes en la temporada 2019 de Fórmula 1. El jefe técnico de Williams cree que detener a Mercedes en 2019 podría estar fuera del alcance para su equipo, y otros de los menos competentes de la disciplina, incluso estaría difícil una disputa del título de Mercedes para los mejores equipos de la F1. Las Flechas de plata se han llevado cinco títulos consecutivos de campeonatos mundiales de pilotos y constructores desde el inicio de la era híbrida en 2014.Mercedes vio surgir un desafío de la mano del alemán Sebastian Vettel al volante del Ferrari tanto en 2017 como en 2018, temporadas en las que Lewis Hamilton no tenía todas consigo para llevarse el título en el ecuador del calendario. En todo caso, ambas temporadas han seguido el mismo guion: Ferrari amenazando el poderío de Mercedes pero una serie de contratiempos siempre dejó sin opciones a los rojos justo en la recta final de la temporada. Lowe, quien pasó tres años y medio en Mercedes, dice que la motivación por parte del equipo británico enfocada a reivindicar su papel en la parrilla a lo largo del campeonato será tan alta como siempre, pero que no puede evitar pensar que el alcance de Williams no llegará a la cima d ela lista.Lowe admitió que, aunque se han enfrentado a rivales demasiado poderosos para Williams en los últimos años, como son Ferrari y, en menor medida, Red Bull, la estrella de tres puntas probablemente seguirá liderando el camino en 2019, y representando el papel del rival imbatible para los equipos medianos. Los automóviles para la temporada 2019 aún no se han presentado, pero el ex jefe técnico de Mercedes, Paddy Lowe, ya está pronosticando otra temporada cuyo dueño y señor será Mercedes, ya que serán "muy difíciles" de vencer. La temporada pasada, Mercedes consiguió su quinto doblete, superando a Ferrari en ambos campeonatos. Mientras que la Scuderia parecía tener la ventaja en la primera parte de la temporada, Mercedes no solo ganó la guerra de desarrollo sino que también mantuvo la cabeza cuando la presión era superior y los últimos puntos estaban en juego. Como tal, Lewis Hamilton se convirtió en cinco veces Campeón del Mundo y Mercedes ganó el título de Constructores por quinto año consecutivo. Lowe, quien ahora está con Williams, cree que un sexto doblete podría estar en juego esta temporada.loweUn 2019 sin sorpresas"Siempre es muy difícil mantener la motivación para seguir ganando cuando ya lo has estado haciendo", decía en referencia al estado de motivación que puede haber hoy en día en Mercedes. "Creo que ese es un problema al que ya nos enfrentamos cuando estuve allí antes. Creo que tienen el enfoque correcto, así que creo que serán difíciles de superar", decía Lowe. El tema de la motivación ha aparecido como un ítem a tener en cuenta en el caso de Hamilton, piloto que muchos creen que está pensando ya más en su vida post-fórmula 1, que en conseguir más títulos. Lowe, en cambio, piensa que el inglés continuará con su alto nivel sin sorpresas. "Lo vimos de nuevo el último año. Creo que fue una temporada en la que se competía nada mas que entre dos equipos y dos pilotos y simplemente ganó el mejor de ellos, porque viste que las grietas aparecían finalmente en Ferrari. Mercedes es un gran equipo. Sé lo bueno que es. Será muy difícil para cualquiera el intentar siquiera vencerlos", decía Lowe. La alineación de pilotos de Mercedes permanecerá sin cambios en 2019 con el reinante campeón del mundo Lewis Hamilton y su compañero de equipo Valtteri Bottas, y con la armonía del equipo que puede ser vital para ganar un sexto doblete.