ROSBERG: “LA F1 NO PODRÁ FUNCIONAR CON MOTORES DE GASOLINA EN EL FUTURO”El ex piloto de Mercedes cree que es inevitable que la máxima categoría del automovilismo se tenga que adaptar al nuevo fenómeno eléctrico.La Fórmula 1 se sigue resistiendo a la nueva era eléctrica y no concibe un cambio en su estructura hacia esta nueva modalidad. Nico Rosberg, campeón del mundo de F1 en 2016, cree que la máxima categoría del automovilismo tendrá que cambiarse a la energía eléctrica en el futuro.El ex piloto de Mercedes es un propulsor de la nueva categoría eléctrica: la Fórmula E. Pero admite que esto nunca fue así, ya que antes de retirarse de la F1, el alemán asegura que no veía más allá que en la competición que estaba disputando: "Cuando era piloto de Fórmula 1 estaba completamente concentrado en lo que estaba haciendo y luego, cuando me retiré, todo desapareció y tuve que mirar al mundo y decir '¿qué hay ahí fuera?'"."Estoy trayendo este enfoque por el carril rápido al carril lento y realmente creo que es una fortaleza porque la F1 es muy rápida, incluso en la toma de decisiones. Hay tanto hablar, hablar hablar (en automóviles eléctricos) pero poca acción a veces. Esto es algo que aprendí en la F1 y realmente puedo transferirlo y podría ser realmente beneficioso", dijo Rosberg en el foro económico mundial en Davos."Si todo el mundo está vendiendo coches eléctricos o coches híbridos, la Fórmula 1 no podrá funcionar con motores de gasolina, eso no tendría sentido. En algún momento tendrán que cambiar, creo. Hace dos años, todo el mundo decía: 'Nah, nah, coches eléctricos', y ahora incluso algunos de los petroleros más locos ya están empezando a tener una mentalidad abierta al respecto y está empezando a enfriarse muy rápidamente", añade en declaraciones recogidas por el portal PlanetF1.com.Para finalizar, el ex piloto de F1, habló sobre su nueva vida lejos de los circuitos: "Todavía tengo mucho progreso que hacer en mi nueva vida para alejarme de este tipo de preguntas. Pero no, no me lo pierdo. Estar en la cima así para mí personalmente es tan increíble. Solo me va a llevar más lejos, tal vez incluso por el resto de mi vida ".