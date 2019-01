por GTO » Ayer, 16:08

Sainz: "Hulkenberg ganaría carreras de inmediato con Mercedes, Ferrari o Red Bull"Fórmula 1 2019 Carlos elogia a su excompañero en RenaultCarlos Sainz: "Me siento muy comprometido con McLaren"Carlos Sainz ha demostrado que tiene en un pedestal a Nico Hulkenberg. El madrileño puede hablar con conocimiento de causa, ya que fue compañero de equipo del alemán en Renault. En 2018, Hulkenberg quedó séptimo merced a los 69 puntos que sumó en el Mundial de F1 por detrás de los pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Es decir, fue el primero de los 'mortales'Hulkenberg no ha sido capaz de lograr un podio en los 156 grandes premios que ha disputado. Sí logró una pole con Williams en el GP de Brasil en 2010. Este año, el de Renault aspira a subirse al cajón por primera vez. Sea como fuere, Sainz, que corrió junto a Hulkenberg las últimas cuatro carreras de 2017 y todas las de 2018, ha subrayado: "El año en que llegué a Renault, Nico ya estaba protagonizando una temporada muy fuerte. Estaba actuando al nivel más alto que he visto, creo que funcionó entre los equipos de mitad de parrilla durante años. Para mí, él es uno de esos tipos a los que le das un Mercedes, un Ferrari o un Red Bull, y ganaría carreras de inmediato. Pero desafortunadamente no podemos saberlo, ya que la F1 funciona así".Sobre la buena influencia que ha ejercido el piloto teutón sobre él señala: "Nico es uno de esos tipos de los que he aprendido mucho y voy a ir a McLaren con esa experiencia, ya que he compartido un equipo con uno de los pilotos más talentosos de la parrilla en este momento".He aprendido mucho de Nico, es uno de los pilotos más talentosos de la parrila"Carlos SainzEn cuanto al progreso de Renault, Sainz desea que su exequipo se acerque a los tres grandes: "Espero que sí, porque entonces significará que también están mejorando el motor y que McLaren empezará a funcionar".Sainz acaba reflexionando sobre los puntos que logró en 2018. Los 53 que consiguió le saben a poco. "No estoy del todo contento con la cantidad de puntos que obtuve en mis buenos fines de semana. Los puntos sumados a final de la temporada no es la cantidad que creo que merecí, ni la cantidad que deseaba".