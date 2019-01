por GTO » Ayer, 16:33

Lo primero, no me lo creo, Bernie Ecclestone, recomprando la F1, con 88 años de edad recomprando la F1, ¿para que?



Seria una pésima noticia por que ya sabemos cual es su política.



Creo que Liberty, ha hecho una cosa muy importante, que Tito Bernie fue incapaz... Hacer ver a la Fia que esto no puede ser, que eso de pasarnos 3 años sin cambios de normativa, hoy por hoy es matar el espectaculo de la F1.

Y dentro de las grandes limitaciones que tiene el acuerdo hasta el 2020, de hacer cambios, han conseguido mucho, hicieron el cambio del 2017 y ahora nos traen otro cambio para 2019, cambios que propician que se encuentre igualdad, pese a la fuerte oposición de Ferrari y Mercedes, que lógicamente no quieren cambios que amenace su posición.

Las audiencias han vuelto a subir, y las carreras, pese a que ganan los de siempre, son mas interesantes, la calidad de las retransmisiones son mejores.

Pero sobre todo, lo que yo más valoro de Liberty es que por fin, alguien se ha puesto frente a los equipos poderosos y les ha plantado cara, peleando sin romper la cuerda, por que haya cambios. La dictadura del grupo estrategico de 2014 a 2016 fue nefasta, lo peor que he vivido yo en lo que llevo viviendo de historia de F1.

Si ponemos en una balanza, las ideas que se pusieron en marcha en los ultimos años de la Fom de Ecclestone, y que paso a paso liberty nos ha librado, me parece positivo, pese a las limitaciones del ultimo acuerdo de la concordia.

Hay que tener memoria para recordar lo que nos llegó en 2014, que paulatinamente se ha quitado, La doble puntuación de Abu Dhabbi, la limitación absurda de los 100 kilos de combustible, los tokens y sus sanciones, , etc, etc...



Yo confío en que los cambios del 2019, propiciados desde la Fom de Ross Brawn, y promovida por la Fia, va a ser bueno para la F1. Tito Bernie, hubiera sido incapaz de hacer ver a Todt que debían de imponer estos cambios a los equipos grandes, simplemente por que entre ellos no se podían ni ver. Liberty ha traído un poco de sentido común y al menos hay cambios que, buenos o malos, al menos crean expectación, en vez de la apatía de los años sin cambios de 2014 - 2016.