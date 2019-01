por GTO » Ayer, 16:44

DIFERENCIAS ENTRE CATEGORÍASLeclerc advierte a Russell sobre el salto de Fórmula 2 a F1Asegura que al principio las carreras le parecieron excesivamente largasDuda que el británico tenga los mismos problemas de adaptación que élCharles Leclerc ha avisado a George Russell sobre los grandes desafíos que encierra la Fórmula 1, ya que 2019 será la primera temporada del británico como titular.Pilotos como Charles Leclerc tardaron algunas carreras en adaptarse a la Fórmula 1, pues el salto desde la F2 es grande. Personalmente, al monegasco le llamó la atención lo largas que se le hicieron las primeras carreras, pues pasó de correr algo más de una hora a casi el doble."En términos de gestión de combustible, obviamente no tenemos en F2 y sí en F1, así que es un poco diferente, pero recuerdo que las primeras carreras me parecieron muy largas en F1 en comparación con F2, así que es algo a lo que necesita acostumbrarse porque tras 20 vueltas, crees que sólo te quedan dos para la meta y luego te dicen 'quedan 40 vueltas'", ha comentado Leclerc en declaraciones para el portal web Race Fans."¡Son bastante largas! Menos por eso, es un poco diferente, pero no tanto", ha añadido."Es bastante diferente en términos de gestión de neumáticos. Creo que es mucho más extrema la Fórmula 2 respecto a la F1, en realidad", ha apuntado.Leclerc no se atreve a adivinar si Russell notará el cambio tanto como él, sin embargo, cree que no tiene que darle ninguna recomendación, ya que confía en que se las arreglará él solo."Pienso que es un piloto muy sólido. Obviamente no sé si sufrirá tanto como yo en las primeras tres carreras o no. No tengo muchos consejos que darle, seguro que encontrará su camino hacia arriba", ha opinado Leclerc, que admite que la falta de competitividad de Sauber a principio de año quizás hizo que las carreras le parecieran más largas."En las tres primeras carreras no fuimos tan competitivos así que, tras 20 vueltas, estábamos en la 19ª posición y luego se hace bastante aburrido porque simplemente esperas a que se termine la carrera, así que quizás esto hizo que pensara que la carrera era demasiado larga, pero tras eso en realidad fue más interesante", ha expresado para terminar.