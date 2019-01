por GTO » Ayer, 22:10

Kimi Raikkonen: "La gente no entiende que esté feliz con el cambio"18Este año, Kimi 'The Iceman' Raikkonen verá cómo su carrera da un broche circular, ya que en el estreno de la nueva temporada de Fórmula 1 2019 formará parte de la parrilla de Melbourne al volante de un Sauber. Dieciocho años antes, hizo exactamente lo mismo, solo que en ese momento estaba haciendo su debut cuando tenía 21 años después de que Peter Sauber tuviera que luchar con uñas y dientes para convencer al organismo rector del deporte de que el finés era lo suficientemente bueno y lo suficientemente capacitado para obtener una licencia de carrera de Fórmula 1. Resulta que lo fue, anotando un punto en su debut en Australia. Desde entonces, ha acumulado un campeonato mundial, 21 victorias, 103 podios y 18 poles, así como una base de fans leales y dedicados procedentes de diversos países del mundo. Muchos se sorprendieron de que Raikkonen, con 39 años, quisiera quedarse en la Fórmula 1 después de que Ferrari le informara que ya no necesitaban sus servicios. Pero el finlandés expresó que no podía entender por qué estaban tan perplejos por su decisión de unirse a Sauber. El propio Raikkonen ha expresado su postura frente a ciertas opiniones que consideran que es un error el viraje que toma su carrera:"La gente no entiende que esté realmente muy contento con a dónde voy. He tenido mi tiempo en Ferrari, gané el campeonato con ellos y muchas carreras con ellos. Para mí, como piloto, quiero diferentes retos. Quiero cosas diferentes. En ningún momento me decepcionó la decisión. Lo único que pensaba era que lo que me interesaba era saber qué pasaría a continuación".Raikkonen no se quedó bloqueado cuando se le informó sobre su futuro con Ferrari en Monza. Fue a conversar con Beat Zehnder, Gerente de Equipo de Sauber durante mucho tiempo, con quien había formado una relación cercana al haber trabajado con él en esa primera temporada con el equipo suizo. La conversación, como era de esperar, fue directa al grano. ¿Estarían interesados en inscribirlo como piloto? La respuesta fue rápida y clara. "Cuando le dijeron a Kimi que no tendría un contrato con Ferrari para el próximo año, hizo su propio movimiento. "Comenzó un diálogo sobre el potencial de conducir para Sauber", contaba el mánager de Raikkonen, Steve Roberston. "Kimi quería seguir adelante. Tuvo reuniones con los propietarios en Sauber, luego una reunión con Vasseur, y acabaron viendo lo innegable de la motivación de Kimi".kimiObjetivos claros"Desde entonces, Vasseur tuvo claro que desde que se reunieron por primera vez, Kimi estaba realmente concentrado en los planes para el próximo año. Y quería ver si el equipo tenía el mismo entusiasmo que él. Las señales mostraron que así era, por lo que dijo 'OK, quiero hacer el trato'. Fue un poco negativo el proceso de digerir la noticia en Monza, cuando descubrió lo que pasaba con Leclerc, pero se recuperó rápidamente. Quería seguir conduciendo porque siente que todavía tiene algo que ofrecer. Curiosamente, no fue tanto que Raikkonen fue el entrevistado cuando se reunió con Sauber, sino más bien el entrevistador. Tenía paquetes de preguntas para ellos. Quería saber, en detalle, qué planes se estaban poniendo en marcha para mover al equipo más arriba en la parrilla. Quería estar directamente involucrado en ese proceso, y utilizar su amplia experiencia para facilitarlo. Su entusiasmo claramente rezumaba", explicaba Steve Robertson.Lo que está claro es que un campeón del mundo sin motivación que ha perdido esa chispa no es bueno para un equipo que luche por posicionarse en la mitad de la tabla. Solo les costará una gran cantidad de dinero con demasiado poca recompensa, ya ha habido muchos ejemplos de eso en el pasado. Pero a Raikkonen no le falta motivación. Y no es solo un deseo de seguir conduciendo, sino de impulsar el desarrollo de un equipo con el que se siente vinculado personalmente, en aras de darle un paquete para lograr el mejor resultado posible. Raikkonen deberá mostrar un buen balance a la hora de mantenerse en el ecuador de la parrilla, eludir los puntos más pobres, y buscar el máximo potencial posible, en un equipo menos capaz que Ferrari.raikkonenLeyenda en activoEn Sauber necesitan a alguien así, ya que pujan por convertirse en el equipo "mejor del resto". La última vez que Raikkonen, quien cumplirá 41 años al final de su actual contrato de dos años, corrió con ellos, los ayudó a terminar cuartos en el campeonato de constructores. Lograr la misma hazaña durante su segunda etapa con el equipo suizo será un desafío, pero ciertamente no está fuera del alcance real de Sauber hoy por hoy. No es de extrañar que Sauber se moviera rápidamente para asegurar el aterrizaje de Raikkonen en sus filas.El año pasado, el piloto nacido en Finlandia demostró que todavía tenía la velocidad que mostró por primera vez al mundo en el Gran Premio de Australia, anotando un punto en el sexto lugar en su debut. En Italia, estuvo cerca de una primera victoria después de más de 200 carreras, luego en Austin lo consiguió por fin por primera vez desde Australia en 2013. Al hacerlo, estableció un no demasiado célebre récord con la mayor brecha entre la primera y la última victoria de su carrera con 15 años y 212 días entre ambas (su primera victoria fue en Malasia 2003). Mantener el primer nivel en un deporte como la Fórmula 1 durante 15 años, es una hazaña extraordinaria.