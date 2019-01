por GTO » Hoy, 10:22

Cuánto mejoró (o empeoró) cada equipo de F1 entre 2017 y 2018Analizamos las mejoras de cada escudería de Fórmula 1 en el último año, datos que muestran la brillante evolución de Sauber... e involución de Williams.Así mejoró cada escudería entre 2017 y 2018Aplicando el concepto "supertiempo", podemos ordenar los equipos según han mejorado (o empeorado) entre 2017 y 2018.El análisis de "supertiempo" implica tener en cuenta la vuelta rápida más rápida de cada equipo en cada gran premio y aplicarlo como un porcentaje del tiempo más rápido de ese fin de semana (de manera que el 100% sería el tiempo más rápido y cuanto más alto sea el número, más lejos estás del mejor).La comparación del tiempo total de cada equipo de 2017 a 2018 revela cuánto progresó Sauber en comparación con sus rivales, mejorando de 104.129% al 102.603%.Fue casi el doble del avance del siguiente equipo que más mejoró, Haas.(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o sus datos)10º Williams empeoró un 1.082% respecto al mejor tiempo entre 2017 y 2018EQUIPO -----------------Supertiempo 2017 ----------Supertiempo 2018----------------Mejora o pérdidaSauber,......................104,129%...........................102,603%...........................-1.526Haas.........................102,858%............................101,970%..........................-0.888Red Bull....................100,958%............................100,797%..........................-0.161Renault.....................102,186%...........................102,137%..........................-0.049Ferrari......................100,263%............................100,237%.........................-0.026Force India...............102,199%............................102,207%..........................0.008Mercedes.................100,085%.............................100,119%..........................0.034Toro Rosso..............102,730%.............................102,805%..........................0.075McLaren..................102,510%.............................102,923%..........................0.413Williams...................102,524%............................103,606%.........................1.082Después de sumar solo cinco puntos en 2017 con un coche lento y un motor Ferrari de un año de antigüedad, Sauber logró 48 en 2018 y acabó octavo en el campeonato.Terminó la temporada con posiblemente el cuarto monoplaza más rápido, habiendo progresado más que cualquiera de sus rivales desde el final de la temporada 2017 hasta la siguiente.Vasseur dijo que no había intentado poner altas expectativas al equipo en 2018, dado lo lejos que estaba."Estuvimos más o menos en ninguna parte, por lo que tuvimos que mejorar en cada departamento y ver", dijo Vasseur a Motorsport.com."La razón por la que avanzamos tanto también se debió a los demás: Williams sufrió más de lo esperado, y McLaren".“Mi baremo es más las diferencias contra los mejores equipos, el porcentaje"."Es la mejor manera de monitorear lo que estamos haciendo, porque ellos tienen grandes recursos y si somos capaces de mantener la misma diferencia, significa que estamos mejorando"."Pero hemos reducido la diferencia enormemente en comparación con el año pasado. Mucho."Según Carlos Sainz y Sergio Pérez, Sauber es el equipo a vigilar y "a temer" en 2019.Vasseur admitió que el estado en el que se encontraba Sauber cuando asumió el cargo a mediados de 2017 facilitó las grandes mejoras y espera que el próximo paso sea mucho más difícil."No quiero ser negativo porque no es el estado de ánimo del equipo, pero es mucho más fácil mejorar cuando estás a cuatro segundos que cuando luchas por décimas", dijo Vasseur.“Sabes que incluso puedes elevar el objetivo en el túnel de viento, pero en un momento dado no te frenarás en cuanto a desarrollo pero sí más o menos se estabilizará"."Teníamos que mejorar sí o sí, eso es cierto"."Creo que el siguiente paso será, por mucho, el más difícil. Es la misma historia que Renault [Vasseur fue el director del equipo en su regreso a la F1 en 2016]".“Cuando me uní al equipo estaban más o menos atrás. Convertirse en sexto o quinto equipo, o en su caso en cuarto con sus recursos, es un paso importante"."No es fácil, pero es un paso. Aunque alcanzar a los mejores equipos es otro".