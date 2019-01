por GTO » Ayer, 17:21

ESTAR UN PASO POR DELANTEAbiteboul: "Red Bull-Honda supone una amenaza pero confiamos en nuestro progreso en este invierno"Red Bull y Renault acabaron con su larga alianza a finales de la temporada pasada después de varios años de críticas de unos hacia los otros por falta de fiabilidad, potencia o, simplemente, trabajo y esfuerzo. Por lo que sus caminos se separan aunque hayan conseguido mucho juntos a principios de década, pero desde que comenzó la era híbrida no pudieron pelear por los títulos. Así que los austriacos apostaron por Honda y confiar en ellos a pesar de la mala fama que tuvieron cuando estaban con McLaren.Cyril Abiteboul considera que Honda tendrá problemas con el nuevo equipo al que proveerán a partir de 2019 porque cualquier error tendrá una enorme repercusión, sin compararse a lo que había sucedido con Toro Rosso en 2018.Renault y Red BullAbiteboul piensa que Honda será un peligro pero no demasiado"En Honda pudieron invertir todo lo que querían en la fábrica y, además, decidieron introducir muchos motores este año. Pero será regulado si penalizan 4 ó 5 veces en cuanto al motor para la próxima temporada. Nadie hace ruido cuando eso le pasa a Toro Rosso pero espero que sea mayor si eso mismo ocurriera con Red Bull lo que les retrasará. Si quieren cumplir con la normativa tendrán dos o tres oportunidades como máximo para mejorar su unidad de potencia durante el año, justo lo que nos pasó a nosotros en esta campaña"."Aunque estemos en un campeonato de constructores, sabemos que recibieron penalizaciones en parrilla y afectará en gran medida para sumar puntos y asegurar nuestra posición en el mundial y no es algo que queramos. Honda supone una amenaza en cierto sentido pero lo son como los demás, espero que esa amenaza se vaya a menos. Sin embargo, tengo confianza en los progresos durante este invierno".