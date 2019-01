Bottas no vale que cobre casi el doble de lo que cobra Räikkönen o lo mismo que cobran juntos Hulkenberg y Sainz o más de 1 millón más de lo que cobra la mitad de los conductores de la grilla de la F1.Los sueldos de Hukkenberg y Sainz juntos en Renault fue de 8.5 millones. ¿Ricciardo cobrará en Renault los 17 millones que cobraba en Red Bull? ... además, el australiano cobraba lo que ganaban juntos los sueldos de Verstappen y Leclerc. Yo no estoy del todo seguro que el Renault será muy superior al Red Bull-Honda, pero de lo que estoy seguro es que el australiano no cobrará ni por asomo en Renault lo que venía cobrando en Red Bull, ni siquiera creo que duplique el sueldo de Hunkelberg (el alemán cobró en 2018 4.5 millones)... lo que sí se es que debe haber sido muy grande la presión que le supuso volver a competir con Max en 2019 como para dejar Red Bull e irse a Renault