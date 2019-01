por GTO » Ayer, 22:05

¿Por qué Newey no quiso trabajar con Schumacher?Adrian Newey es considerado uno de los mejores diseñadores en la historia de la F1 y Schumacher uno de los mejores pilotos, pero nunca coincidieron... aunque hubo opciones.El británico ha diseñado multitud de coches exitosos y que han dado a sus equipos títulos de pilotos y escuderías. Por ello, no sorprende que todos hayan querido ficharle en algún momento, especialmente Ferrari. Por ejemplo, Jean Todt trató de convencerle en la década de los 90, pero algo frenó a Newey.Antes de que Todt consiguiera que Ross Brawn y Rory Byrne pasaran de Benetton a Ferrari y formaran un equipo invencible junto a Michael Schumacher, Ferrari lo intentó con Newey, que estaba en ese momento en Williams."Ferrari y yo mantuvimos conversaciones. Todt había venido de Peugeot del WRC como jefe de equipo a Maranello", narra Newey en su autobiografía. "Era la segunda vez que tenía una reunión secreta con Ferrari. La primera fue en 1985, cuando Ferrari me ofreció un trabajo como diseñador para un proyecto de IndyCar que estaban planteándose en ese momento".El encuentro con Todt en los 90 tuvo lugar en Italia. "Nos recogieron en el aeropuerto de Bolonia y nos llevaron discretamente a la mansión de Jean. Gerhard Berger, entre otros, también nos estaba esperando", continúa Newey. Berger era uno de los dos pilotos de Ferrari, el otro era Jean Alesi."Jean Todt estaba buscando un nuevo director técnico y me hizo una oferta interesante". Y la conversación iba bien... hasta que surgió el tema de Michael Schumacher. Así lo explica Newey: "Querían saber lo que pensaba de él. Querían ficharle para la temporada 1996"."Ciertamente fue un piloto a temer por los rivales, probablemente fue el mejor. Pero yo aún no había olvidado una conversación que tuve con Ayrton Senna. El brasileño estaba seguro de que Schumacher tenía el sistema de control de tracción prohibido en su Benetton. Habría sido casi una falta de respeto trabajar para Michael tan pronto después de la muerte de Ayrton", detalla Newey.Sin embargo, Adrian Newey también admitió que le habría gustado estar en un equipo con Alonso y Schumacher como pilotos.Todos los coches de Schumacher en F1... sin diseños de NeweyLa historia: Ayrton Senna era piloto de Williams en 1994, compartiendo escudería con Newey. Justo antes de su fatal accidente en Imola, el brasileño mostró sus dudas sobre el Benetton de Schumacher. Senna sospechaba que el B194 del alemán estaba equipado con el sistema de control de tracción prohibido. Schumacher era el gran rival de Williams en ese momento. Además, Newey era un buen amigo de Damon Hill, el compañero de equipo de Senna y que pasó a ser el líder del equipo después del fallecimiento de Ayrton.Finalmente, Newey declinó la propuesta de Ferrari de cara a 1995. Y eso no tuvo solo que ver con Schumacher, sino también con su esposa Marigold y sus hijos. Si Newey hubiera firmado con Ferrari, debería haberse mudado a Maranello. Sin embargo, no quería arriesgar su matrimonio. Unos diez años antes, Newey y su primera esposa, Amanda, se habían separado porque él tuvo que trasladarse a Estados Unidos para un proyecto de IndyCar con March.Newey se mantuvo fiel a Williams, pero se fue de allí en otoño de 1996 a McLaren, donde sus pilotos lucharían por el título precisamente contra Schumacher. Aterrizó en Red Bull en 2006 y diseñó los monoplazas que conquistaron cuatro títulos de pilotos y escuderías de 2010 a 2013. Durante sus años con Red Bull, Newey recibió otra oferta de Ferrari a finales de 2012."Fui a Italia para encontrarme con Luca di Montezemolo, el entonces presidente de Ferrari, en su casa de campo en la Toscana", recuerda Newey. "Fueron negociaciones serias. La oferta fue muy, muy suculenta, me ofreció las joyas de la corona. Luca quería confiarme toda la marca Ferrari: coches deportivos y coches de carreras. Pude haber vivido como una estrella de cine y tener un salario sin precedentes, mucho más del doble de la cantidad que recibo en Red Bull".Sin embargo, por tercera vez, Newey rechazó a Ferrari.Todos los coches diseñados por Adrian Newey... sin Ferrari algunoTras el cambio drástico de la normativa, Newey tuvo que empezar de cero en medio de su batalla con Ross Brawn y el equipo Benetton. Con los nuevos motores de 3 litros y la menor carga aerodinámica, el FW17 solo pudo ser subcampeón.