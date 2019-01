por GTO » Ayer, 22:15

EL FUTURO SE DESCUBRIRÁ A PARTIR DE JUNIOFernando Alonso y su misterioso siguiente paso... "algo sin precedentes"Alonso se encuentra totalmente motivado para seguir asumiendo nuevos desafíos, y valora todo tipo de planes. Aunque a condición de "ser competitivo para poder aspirar a la victoria"Fernando Alonso, celebrando la victoria en las 24 Horas de Daytona (EFE)¿Y ahora qué? ¿Qué hará Fernando Alonso en los próximos meses, además de los proyectos que ya tiene comprometidos? De momento, parece que el piloto español podría haber acuñado un nuevo concepto: “No es parte de la Triple Corona”, explicaba tras las 24 Horas de Daytona en referencia a su victoria del pasado fin de semana, “pero si gano Indianápolis sería la Cuádruple Corona, bromeaba “ahora todo mi foco está en las 500 Millas de Indianápolis, pero estoy pensando. Estoy intentando hacer más en diferentes disciplinas que no son solamente circuitos. El objetivo es hacer algo sin precedentes en el mundo del motor”.Escuchandole estos días no parece que un hipotético retorno a la Fórmula 1 entre en sus planes. En su mejor momento como piloto, Fernando Alonso sigue buscando nuevos desafíos. “Tengo que pensar, necesito hacer planes, necesito estar seguro de que soy competitivo”, explicaba este pasado fin de semana. “Cualquiera que sea la próxima aventura, no lo haré si no soy competitivo o no tengo opciones de ganar”. ¿Entonces? ¿Qué habrá más allá de las 24 Horas de Le Mans? Hoy, su figura es la de un horizonte abierto a nuevas experiencias al margen de sus compromisos hasta junio.Lo difícil de salir de la zona de confortAlonso recordaba que saltar fuera de la “zona de confort” implica muchos riesgos aunque también se trate de circuitos. “Para ganar en diferentes campeonatos y disciplinas del mundo del motor que son tan especializadas, probablemente tienes que haber nacido con el talento y crecer con la experiencia de ese campeonato, como en los óvalos del IndyCar”, poniendo de relieve indirectamente el valor de sus recientes éxitos fuera de la Fórmula 1. "Creo que en esta época moderna el mundo de la competición es muy difícil. En el pasado las disciplinas eran más abiertas, el deporte del motor en general. Pero ahora cada campeonato se ha hecho muy profesional, y te tienes que dedicar totalmente a cada uno y a cada estilo de pilotaje. Espero poder decir algo pronto, ya tengo una idea”.De momento, Alonso tiene por delante las últimas tres carreras del Mundial de Resistencia -incluyendo las 24 Horas de Le Mans en junio, después de su gran objetivo en 2019, las 500 Millas de Indianápolis a finales de mayo. En Daytona Alonso reconocía que tiene un “50-50” de posibilidades de volver con Toyota al WEC y en la "supertemporada" 2019 - 2020. En el aire revolotea un posible salto a Estados Unidos con McLaren en el próximo IndyCar.El rumor del Dakar tambien ha rodeado al español en las últimas semanas y pronto probará el Toyota de Nasser al Attiyah. Pero su vinculación con el fabricante japonés, no descarta que también se trate de un vehículo de promoción para la marca. En todo caso, con la prueba del Hilux Alonso tendrá más información sobre la naturaleza de la disciplina que también requiere tiempo de adaptación para ser competitivo y aspirar a la victoria.Por qué Fernando Alonso pudo haber perdido las 24 Horas de DaytonaJAVIER RUBIOLas 24 Horas de Daytona tuvieron lugar bajo unas dantescas condiciones que los pilotos denunciaban mucho antes de ser neutralizada. Alonso, el primero, y cuando era segundo¿Fuera de la Fórmula 1?Queda también por confirmar la retirada definitiva de la Fórmula 1. Incluso el propio Flavio Briatore o Sebastian Vettel insinuaban lo contrario el pasado año. Alonso tanto cerraba la puerta como en otras ocasiones la dejaba entreabierta. Pero no cabe esperar un retorno sin una opción netamente ganadora, y en estos instantes solo Mercedes o Ferrari las ofrecen. Salvo contactos privados o subterráneos, nada apunta hoy a que el panorama pueda cambiar en ambos equipos. Dentro de seis meses, quién sabe.En lo personal, es posible que el propio Alonso tampoco tenga claro si quiere volver. Porque las actuales vivencias personales y deportivas podrían aportarle otra perspectiva que no haga atractivo el retorno a su terreno de juego durante casi dieciocho años. “Por ahora es la idea que tengo en la cabeza, pero no sé cómo me sentiré el año que viene cuando vea la Fórmula 1 en la TV. Igual no me aguanto en el sofá e intento volver al año siguiente, pero no es la idea actual", explicaba en la última cita de Abu Dabi.Fernando Alonso a los mandos de una MotoGP.“Hasta junio tengo todo bastante ocupado e incluso más allá. Voy a tener que volver a la Fórmula 1 para descansar”, bromeaba Alonso en la entrevista realizada por el diario As este fin de semana en Daytona. Respecto a la posibilidad de experimentar otros desafíos fuera de los circutos, como los rallies, el español dejaba todo en el aire: "Nunca he probado y soy más piloto de asfalto, pero tampoco lo descarto. Al final he probado muchos coches, llegué a probar una MotoGP en mi época de McLaren Honda. Por probar, me gusta probar todo, pero después correr y ser competitivo en algo... Eso es mucho más difícil de lo que parece. Parece fácil desde fuera porque lo hemos hecho estos últimos años, pero requiere una preparación y una especialización muy grande".¿Dakar? “No tengo nada decidido ni nada pensado sobre eso. Quizá pruebe el coche como probé el de la Nascar, la MotoGP, como pruebo todo lo que puedo porque me gusta, pero luego a la hora de decidirse a correr algo con mucho prestigio y mucha dificultad tienes que estar seguro de poder hacerlo bien, y de eso no estoy ni mucho menos seguro a día de hoy”.