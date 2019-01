por GTO » Hoy, 16:10

Estrella Galicia, sin alcohol, se pasa a McLarenLa marca gallega de cerveza sigue acompañando al piloto Carlos Sainz en su carrera en el mundo del motorCarlos Sainz, piloto de McLaren, en el anuncio de Estrella Galicia // Mundo HRMcLaren Racing y Estrella Galicia han anunciado un acuerdo que establece su colaboración en Fórmula 1 durante los próximos años. Esta alianza celebra una pasión compartida por apoyar a jóvenes talentos de la competición y por esta competición, y se materializará a través de la marca de cerveza sin alcohol Estrella Galicia 0,0.Estrella Galicia 0,0 tendrá una destacada presencia en los dos monoplazas de McLaren, así como en la equipación de ambos pilotos, el español Carlos Sainz y el británico Lando Norris. Estrella Galicia 0,0 aporta una amplia experiencia en el paddock ya que ha acompañado a Carlos Sainz desde sus inicios en 2013."Se trata de un anuncio muy emocionante para McLaren, ya que este acuerdo se construye en base a unos valores comunes como son la calidad, la elaboración artesanal y la tradición", expresa Zak Brown, CEO de McLaren a través de una nota de prensa remitida por la empresa coruñesa. "Estrella Galicia es un gran apoyo para nuestro deporte y para el talento joven por lo que no se me ocurre mejor momento que este para unirse a nuestro equipo junto con nuestra nueva y excitante alineación de pilotos", añade y concluye: "Estoy deseando disfrutar de una Estrella Galicia 0,0 y que nuestros fans hagan lo mismo".Para Ignacio Rivera, consejero delegado de la marca cervecera, "el día de hoy marca un hito" ya que se trata "de una alianza con una de las marcas globales más importantes dentro de la industria del motor". "Tradición artesanal, innovación y alta calidad son solo tres ejemplos de los valores comunes que ambas compañías compartimos y además, con una alineación de pilotos jóvenes con tanto talento, sentimos que el encaje no podría ser mejor con nuestra filosofía", añadió.Rivera también quiso brindar por esta colaboración: "Estamos deseando disfrutar de la competición al lado de McLaren y de todos sus seguidores. Será fantástico brindar juntos con Estrella Galicia 0,0 por todo lo bueno que está por llegar".