por GTO » Hoy, 16:18

Creo que cuando fabricas tus propios autos y observas que hay un equipo que no lo hace y además está obteniendo mucha tecnología de un equipo superior, lo normal es que te molestes. Hay fricción entre varios equipos por esto. Resulta complicado que dos diseñadores independientes coincidan en la creación de una pieza aerodinámica y que además sean compatibles, es este tipo de cosas que nos hacen dudar de este tipo de relaciones.

Otmar Szafnauer espera que el nuevo Haas F1 no sea otro clon de FerrariOtmar Szafnauer, jefe de la escudería Racing Point, espera que no persista la tendencia de presentar coches con tantas semejanzas porque eso causaría más tensión entre equipos que se esfuerzan por concebir propuestas originales. No tardó en señalar a Haas F1 como responsable de esta situación puesto que cree que la relación establecida entre el equipo americano y Ferrari ha permitido llegar hasta un punto en que hay tantas similitudes entre los monoplazas que parecen productos de un mismo departamento técnico.Para Szafnauer se hace necesario que esta temporada se aclaren los alcances de la sociedad entre Haas y Ferrari porque una cosa es funcionar como equipo cliente y otra muy distinta es que utilicen los mismos diseños. Según su criterio, resulta altamente complicado que dos coches sean como dos copos de nieve y más aún que incluso las mejoras técnicas y aerodinámicas introducidas en plena temporada también sean similares. En el pasado Gran Premio de Italia, Romain Grosjean fue excluido de la clasificación por utilizar un piso que no cumplía con la regulación, justamente cuando la FIA advirtió a la escudería Ferrari la legalidad de un nuevo piso que intentaban introducir.Propone que esta misma temporada, si de nuevo el Haas y el Ferrari son casi idénticos, que se aclaren las reglas porque por una parte el reglamento obliga a que cada equipo funcione como un constructor independiente, pero por otra se permite a algunos que no sean tan independientes. El presente y futuro dela Fórmula 1 pasa por aclarar este tipo de situaciones porque la crisis que padeció Force India se ha podido evitar si adoptan el método Haas F1 en lugar de invertir en diseñar y construir sus propias piezas.En palabras de Otmar Szafnauer: