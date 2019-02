por Joselo » Ayer, 22:13

No es forma de utilizarlo porque ya no existe su esencia, porque fue más que Ferrari, como decía "el viejo", que era "como su madre"... lo único que existe es un nombre comprado a precio de ganga por el Grupo FIAT, don Enzo jamás hubiera hecho eso, porque existe algo que se llama respeto y seguro que no lo entenderás.

Última edición por Joselo el 02 Febrero 2019, 00:44, editado 1 vez en total