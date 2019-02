por GTO » Hoy, 00:39

Mercedes cree que gana a Ferrari porque son más modestosFórmula 1 2019 Wolff: "Para Ferrari ser segundos es un fracaso"En Mercedes se ven más humildes en comparación con Ferrari, su principal rival. El aplastante dominio en la 'era híbrida' del equipo de la estrellas plateadas no les ha hecho caer en el pecado de la vanidad. Al menos eso es lo que dicen en la escudería de Brackley. Los cinco mundiales seguidos tanto en pilotos (cuatro de Lewis Hamilton y uno de Nico Rosberg) como en constructores les ha convertido en la referencia indiscutible de la F1.En unas declaraciones a Formule 1, Toto Wolff ha mandado un recadito a 'La Scuderia'. "Parte de nuestro ADN es ser modestos en la victoria. No damos por sentado que ganaremos. No vamos a cada fin de semana con la actitud de que ganar es obligatorio. Si hay carreras donde acabar segundos es nuestro tope y lo hemos dado todo, estamos satisfechos con ello, estamos en paz. Creo que esa es la gran diferencia entre nosotros y Ferrari", asegura el jefe de Mercedes.Wolff profundiza así en esta comparativa con su máximo oponente: "Ellos tienen la actitud de que todo lo que no sea una victoria no es suficiente. Deben ganar. Ser segundos es un fracaso, incluso si han dado su máximo".Sea como fuere, Ferrari es el equipo más laureado de la historia y eso pesa mucho. De hecho, el equipo con sede en Maranello ha anunciado un aumento de presupuesto para "ganar" de nuevo ."En 2019 nuestro objetivo es el Mundial, así que habrá un aumento en la inversión para lograr dicha meta", ha aseverado Louis Camilleri, nuevo CEO de Ferrari. La escudería italiana no conquista un Mundial de pilotos hace más de once años (Triunfo de Raikkonen en 2007). Para lograr la reconquista, Ferrari tendrá un presupuesto de 450 millones de euros para la nueva temporada.