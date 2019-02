por GTO » Ayer, 23:56

McLaren considera fabricar su propio motor a partir de 2021El equipo McLaren podría estar interesado en fabricar sus propios motores a partir de 2021 si la nueva normativa lo hace viable en cuanto al aspecto económico se refiere. Así lo ha afirmado Zak Brown, presidente del equipo inglés, ante una medida algo descabellada tras los últimos años sin grandes resultados.Los de Woking aún no han anunciado el motorista que llevarán sus monoplazas para la temporada 2018. Todo apunta a que Renault será el encargado de motorizar a la escuadrá británica el próximo año, poniendo fin al binomio McLaren-Honda que tan malos resultados ha dado. Sin embargo, McLaren ha de decidir su futuro a corto plazo para poder tener opción al título en los próximos años, ya sea con su propio motor o con el exclusivo de otra marca. Porsche, además, se plantea entrar en la F1 como motorizador a partir de 2021, por lo que puede ser otra alternativa para los ingleses.“Estamos interesados en ver cómo será la Fórmula 1 de 2021, en si vamos a pensar en fabricar nuestro propio motor o si vendrá alguien más con las reglas nuevas. Creo que justo ahora tenemos que centrarnos en los próximos tres años. Tan pronto como solucionemos eso, vamos a tener que mirar más allá”, asegura Zak Brown al portal Crash.net.El CEO de McLaren sabe que 2021 será un año de cambios con la nueva normativa de motores y los nuevos presupuestos que afectarán a todos los equipos de la parrilla, por lo que la decisión es, según Brown, algo difícil antes de la llegada de ese mismo año.“Creo que el escenario en la F1 va a cambiar de una forma muy positiva de 2021 en adelante, con techos presupuestarios, redistribución de ingresos y nuevas reglas de motores. Creo que es un poco difícil tomar cualquier decisión sobre 2021 porque cambiarán muchas cosas”, continúa.En Mclaren nunca han fabricado su propio motor, por lo que esa falta de experiencia puede afectarles de forma negativa, además de la gran cantidad de dinero que tendrían que invertir para llegar a ser un motor puntero, aunque no lo descartan totalmente.“Para nosotros fabricar nuestro propio motor, no es algo que hayamos hecho antes, así que eso requeriría algo de desembolso, que habría que considerar si hacer. Sólo necesitamos entender el camino que hay por delante, las reglas y lo que va a costar. Ahora no estamos en una posición en la que podríamos gastar cientos de millones para desarrollar motores, así que van a tener que cambiar la fórmula de motores para que sea viable en lo económico para nosotros”, finaliza Zak Brown.