Alonso: “Dejar McLaren en 2007 fue un error”Fernando Alonso admitió en una entrevista que dejar el equipo británico tras un año en su primera época en Woking, “fue un error”.Dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2018 y, la pasada semana, triunfador absoluto en las 24 Horas de Daytona, lejos de la F1 Fernando Alonso está completando un palmarés al que ya muy pocos pueden aspirar.Sin embargo, tras 18 años consecutivos, el próximo 17 de marzo Alonso no estará en la parrilla de salida de la temporada de F1. El español deberá seguir el Gran Premio de Australia como espectador.“Según mi agenda voy a estar volando en el momento de la carrera, regresando de Sebring (donde disputa una nueva prueba del WEC con Toyota), me parece una coincidencia afortunada”, explicaba el piloto español en una entrevista con el periódico italiano Corriere Della Sera. “No obstante voy a seguir todos los grandes premios, el verdadero amor permanece. En las carreras de resistencia me ven como un piloto de fuera, es una cuestión de pertenencia”, añade Alonso.Una vez abandonada la F1, invitan a Alonso a mirar atrás y calibrar los errores de su carrera.“No miro atrás”, lanza. “Me siento un afortunado, conozco a pilotos con mucho talento que no han ganado nunca en la F1, que no han tenido la oportunidad que merecían, incluso por problemas de dinero. ¿Pudo haber sido mejor? Seguro. En cualquier caso he corrido para equipos competitivos, y he cometido algún error”.En ese punto, Alonso se sincera.“Por ejemplo, dejar McLaren en 2007 fue un error, o pensar que Honda podía competir mejor. He corrido con Ferrari y Ferrari significa lo máximo, pero me fui de allí y, desde entonces, nuestro balance es similar, ni ganamos cuando estábamos juntos, ni lo hemos hecho una vez separados”.El periodista le pie a Alonso un consejo: a quién seguir en 2019.“Yo seguiré a Kubica. Su historia es extraordinaria, hace pocos meses parecía no tener ninguna oportunidad. No tiene nada que perder y voy a seguirle con interés, También a Leclerc sobre el Ferrari. Es joven e inteligente, tiene talento. Tengo curiosidad por ver si el ciclo Mercedes acabará. Siento que el momento está cercano”, apunta.Alonso también aconseja a la nueva maravilla de Ferrari, Leclerc.“Hablaremos, vamos a esquiar a las mismas pistas. Debe compaginar el carácter con el talento. Tratar de sumar puntos para ayudar al equipo, pensar que el Mundial se decide entre julio y septiembre. No debe tener prisa, tiene que mantenerse frío y controlar las emociones”.Otro que ha llegado a Ferrari en el rol de piloto joven es Mick Schumacher.“Debe soportar el peso de un apellido y de la historia de ese nombre. Debe aprender a caminar antes de correr. Es difícil, lo sé”.Sobre su posible vuelta a la F1.“Siempre he dicho que era un ‘hasta luego’, no un adiós. Ahora tengo nuevos desafíos que afrontar, con los instrumentos adecuados para ganar, mientras que en la F1 no los tenía, no se daban las condiciones. No tengo nada programado para 2020. Lo cierto es que ganar una tercer título de F1 sería la mayor alegría”.Por último, le recuerdan la edad, 37 años, y si ese factor le puede meter prisa.“No, Schumacher corrió hasta los 43. Si te sientes fuerte no hace falta mirar tu edad. Corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tu. Y eso te puede pasar con 25 años o con 48. La edad no tiene nada que ver con eso”, zanja Alonso.