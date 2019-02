por GTO » Ayer, 19:51

La FIA corta con el 'modo fiesta'Tras las sospechas de que Ferrari y Mercedes quemaban aceite en clasificación, ahora el tanque de lubricante debe estar vacío los sábados.Aunque no hubo ninguna sanción al respecto en la Fórmula 1, la FIA ha sospechado durante los últimos años que Mercedes y Ferrari eran capaces de quemar aceite para maximizar el rendimiento de su coche a una vuelta. Lewis Hamilton lo llamaba modo fiesta, un mapa de motor que entregaba toda la potencia durante un corto periodo de tiempo, quizás la Q2 y la Q3. Y en el caso de Maranello, aunque era menos evidente, también se les vigiló con lupa cuando se fijó un límite de consumo de 0,6 litros por cada 100 kilómetros y se regularon los aditivos que pueden incorporarse.A los especialistas en aceite de Ferrari les gustó entonces la aclaración de la norma. "Es simplemente un movimiento para acercarse, más o menos, al lubricante que se emplea en la carretera, de forma más realista", explicó Jochen Lach, jefe de Shell Motorsport, a As. Sin embargo, para esta temporada los comisarios serán todavía más tajantes: es obligatorio que el tanque auxiliar de aceite, que se utiliza para reponer el lubricante cuando éste se consume, esté vacío durante las sesiones de clasificación. Así figura en el artículo 33.4 del reglamento deportivo de la F1 en 2019 y es una de las novedades subrayadas."La función del aceite del motor es lubricar partes móviles, mejorar la eficiencia general del motor reduciendo la fricción, limpiando, impidiendo la corrosión y enfriando el motor expulsando el calor de las partes móviles. El lubricante no debe tener propiedades de combustible ni avivar la combustión", especifica la FIA en el reglamento técnico. En la pista se comprobarán las consecuencias...