¿SERÁ EN 2019?Fernando Alonso: "Creo que el fin de ciclo de Mercedes está cerca"Desde que Fernando Alonso anunciara su retirada de la Fórmula 1, han sido muchos quienes se han preguntado si terminará regresando a la categoría en busca de su tercer título. El español ya dijo en su momento que el adiós no era definitivo, y ahora ha vuelto a reiterarse en su postura. Y es que el ex de McLaren comparte la idea de que la edad no es el mayor impedimento para decidir si continuar o no en la competición, sino que son las sensaciones con uno mismo las que decantan la balanza hacia un lado o a otro. Para hacer referencia a su afirmación, no duda en ejemplarizar el caso de Michael Schumacher, que estuvo en la élite del deporte hasta los 43 años. A pesar de todo ello, a día de hoy Alonso se encuentra trabajando en las 500 Millas de Indianápolis, la única prueba que le resta para alzarse con la ansiada Triple Corona."Cuando anuncié mi marcha de la Fórmula 1, siempre me despedí con un 'hasta luego', sin embargo, en estos momentos me enfrento a otro reto con las herramientas adecuadas. Aun así, no tengo ningún plan para 2020, aunque ganar el tercer título mundial sería la mayor alegría para mí, por supuesto. Schumacher corrió hasta los 43 años. Lo cierto es que si te sientes fuerte, no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú, pero eso puede ocurrirte con 25 años o con 48. La edad no tiene nada que ver", ha comentado el asturiano en unas declaraciones concedidas al Corriere della Sera.Alonso, en las 24 Horas de Le MansLa hegemonía de Mercedes podría llegar a su finPor otro lado, el bicampeón del mundo ha asegurado que esta temporada estará atento a la Fórmula 1 por el regreso de Robert Kubica, cuya historia se ha convertido en un ejemplo de superación para cualquier piloto. Igualmente, señala que el fin de ciclo de Mercedes podría estar llegando a su fin, pues Ferrari, que este año contará en sus filas con la novedad de Charles Leclerc, está llevando a cabo un gran trabajo: "Este año seguiré el Campeonato de Fórmula 1 por Kubica. Su historia es extraordinaria. Hace unos meses parecía que había perdido cualquier opción de competir en la categoría, por lo que ahora no tiene nada que perder, y yo estaré pendiente para ver qué ocurre", señala."Además, tengo curiosidad por ver si termina el ciclo de Mercedes. Siento que el momento está cerca. Luego también está Leclerc con Ferrari. Es joven, inteligente y talentoso. Hablaré con él. Tiene que aprender a sumar puntos, a ayudar al equipo y a ser consciente de que el Mundial se decide entre julio y septiembre. No tiene que ir con prisas, sino que debe concentrarse en controlar las emociones", ha continuado.Ferrari terminará resurgiendoEntretanto, Alonso ha querido defender a Sebastian Vettel de todas las críticas que recibió a lo largo de la pasada campaña tras protagonizar un cúmulo de errores que le hicieron perder cualquier opción al título. Y es que el asturiano considera que no solo él tuvo fallos, sino que Hamilton también los cometió, pero cuando alguien gana un Campeonato tras otro las reprobaciones disminuyen considerablemente. En relación a Ferrari, cree que el trabajo de Mattia Binotto a los mandos del equipo puede ser fundamental para que los hombres de Maranello recuperen el trono de la categoría. Recordemos que Ferrari no gana el título mundial desde el año 2007 (lo hizo de la mano de Kimi Räikkönen). Algo que no se puede permitir una escudería de tal calibre."Puede que Sebastian perdiera puntos importantes el año pasado, pero Hamilton también los perdió. Y hay que tener en cuenta que Vettel lo hizo mucho mejor que Räikkönen, ya que peleó por el título hasta el final. Es un campeón. Cuando ganó los cuatro títulos mundiales, todo el mundo hablaba de él como un fenómeno, y es lo que está sucediendo ahora mismo con Hamilton. Nunca es fácil cuando cargas a tus espaldas con tanta atención y tensión", explica. "Respecto a Ferrari, Mattia ha demostrado sus dotes de líder en la gestión técnica, así que hará todo lo posible para que el equipo sea aún más fuerte", ha añadido el piloto asturiano para finalizar.