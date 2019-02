por GTO » Hoy, 16:41

Fórmula 1Rivola ve un Alonso-Hamilton en el dúo Vettel-LeclercMassimo Rivola, exdirector deportivo de Ferrari mayormente en la época de Fernando Alonso en Maranello y ahora CEO de Aprilia, ha asegurado en Italia que el dúo Leclerc-Vettel que este año pilotará para Ferrari le recuerda al que se formó en 2007 entre Alonso y Hamilton. "Es un ejemplo muy apropiado pero creo que Ferrari manejará la situación mejor que McLaren entonces. Ron Dennis se unió claramente con la causa de Hamilton y Alonso no pudo aprovechar al máximo su valor, ni conseguir el Mundial", asegura en la veterana publicación Autosprint."Leclerc es precoz y fuerte, y esto es un arma de doble filo porque no siempre puedes ganar a la primera aunque está acostumbrado a hacerlo, así que habrá que ver cómo reaccionará mentalmente si no puede", afirma, separando las prioridades que hay en Mercedes y en Ferrari."Para ellos está claro que Hamilton es el piloto de referencia, el campeón por el que tienen que apostar. En Ferrari, con un coche capaz de ganar tendrán a un buen piloto que 2018 perdió una oportunidad por sus errores. Además Vettel tendrá a un socio que también puede estar en la pomada y eso puede desestabilizar al grupo, dependerá del rendimiento de las primeras carreras de la temporada".