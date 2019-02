por GTO » Ayer, 23:00

Mercedes cree que algún equipo podría dar la sorpresa en 2019

El equipo Mercedes no sabe si en la temporada 2019, con el cambio aerodinámico que se llevará a cabo en los monoplazas, alguno de los equipos que conforman la parrilla y que en años anteriores no ha conseguido vencerles, en 2019 podrá hacerlo y ser más competitivos que ellos. Liberty Media y la FIA espera que con los cambios de reglamento, las peleas sean más intensas durante los fines de semana de Gran Premio, por lo que el equipo alemán no sabe qué ocurrirá una vez todos expriman sus monoplazas.Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, admite que en el equipo no saben si habrá algún equipo que haya conseguido encontrar algo que ellos no han podido descubrir, consiguiendo superarles en pista. Por ello, no descarta a ninguno de las estructuras que conforman la parrilla en 2019, como lleva haciendo en los últimos meses desde que terminó la temporada, ya que cree que en 2019 podría ocurrir algo similar a lo que ocurrió en 2009 con Brawn GP."Con las nuevas reglas, no podemos saber si alguno de los equipos conseguirá ser más competitivo, pero aceptamos el desafío y apreciamos la lucha, por eso estamos aquí", comenta Toto Wolff, analizando la posible situación que se podrán encontrar en la temporada 2019 en la Fórmula 1.