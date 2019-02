por GTO » Ayer, 16:29

Ferrari no quiere una reedición del Alonso-Hamilton de 2007La lucha del prometedor francés Lecrerc contra Vettel se presume tremenda en la escudería italianaLas perspectivas de 2019 en Ferrari apuntan a un duelo similar al de 2007 en McLaren. Un campeón, Sebastian Vettel, se enfrenta a un piloto más o menos nuevo que llega avalado por una potente trayectoria. «Ese ejemplo es muy apropiado», asegura Massimo Rivola, ex directivo de Ferrari que ahora es el CEO de Aprilia Racing, a Autosprint.«Ferrari manejará la situación mejor que McLaren en el pasado. Ron Dennis se casó claramente con la causa de Hamilton, Alonso no pudo aprovechar al máximo su valor y el título fue para Raikkonen por un solo punto más que los dos pilotos del equipo inglés. Pero estoy seguro de que en Ferrari podrán gestionar a sus pilotos mucho mejor».Leclerc, de momento, ya ha dicho que no llega para «ser un mayordomo»: «Aún no tiene idea de lo que significa pilotar un Ferrari en un gran premio y hay que ver cómo manejará esos aspectos. Tendrá una fuerte presión sobre él, pero si Ferrari sabe cómo protegerlo no veo ningún problema. Es un niño precoz y un líder, pero la precocidad puede ser una espada de doble filo, porque no siempre se puede ganar en el primer intento», asegura Rivola.