por acamba » Hoy, 00:49

No creo que tenga nada que ver con que esperen buenos resultados con Honda o no los esperen. Simplemente es chulería made in RB. Ojalá no hubieran tenido un asiento de turista de 2007 en adelante. Ahora serían un pelín menos chulos.

"Not 100% sure what’s happening. Just push like hell to the end of the race."

Renault Team radio a Fernando Alonso. GP Singapur 2008, vuelta 27.