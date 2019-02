por GTO » Ayer, 23:02

DEBERÁ CONSTRUIRSE SU PROPIO FUTURONicolas Todt: "El apellido no hace rápido a Mick Schumacher"Cualquier piloto del mundo del automovilismo sueña con llegar algún día a competir en la Fórmula 1. Un deseo que se incrementa en gran magnitud si además llevas el apellido de un campeón del mundo. Es el caso de Mick Schumacher, hijo del heptacameón del mundo y leyenda de la categoría, Michael Schumacher. Sin embargo, la sombra del "Káiser" es demasiado alargada, y esto podría ser perjudicial para su hijo, al contrario de lo que muchos piensan. Y es que el joven piloto nacido en Vufflens-le-Château ha fichado recientemente por la Ferrari Driver's Academy, lo cual ha generado valoraciones sobre su posible llegada al "Gran Circo" en próximas temporadas. Recordemos que, por ahora, su próximo reto será el Campeonato de Fórmula 2, donde participará junto al equipo Prema.Precisamente sobre este "cambio de rumbo" ha hablado el hijo del presidente de la FIA y también representante de Mick Schumacher, Nicolas Todt, quien no ha escondido el entusiasmo por poder ver al joven germano subido a un Fórmula 1 en un futuro, aunque al mismo tiempo se muestra precavido y asegura que su apellido no le llevará a lo más alto ni le regalará los títulos, sino que será él mismo quien se deba construir su propia carrera. Algo que no será tarea fácil, pues a día de hoy son muchos los pilotos de la categoría que se quedan a medio camino y se ven obligados a buscar una oportunidad en otras competiciones de menor calado.Mick Schumacher, sonriente en el podioEl apellido no te asegura un futuro en la categoría"Puedes preguntar en cualquier rincón del mundo si saben quién es Schumacher y te responderán. Colocar ese nombre junto a la palabra Ferrari es algo muy especial. La verdad es que tener a Mick en la Fórmula 1 sería algo extraordinario, no solo por su familia, sino también por el deporte, así como para Ferrari y para los aficionados. Su llegada a la categoría sería como una historia que comienza de nuevo, y supondría un momento genial para todos. Mick es un chico agradable y educado gracias a su familia, Michael y Corinna. Para él, el gran afecto que siente por Michael amplía las expectativas, pero el apellido no le hace rápido, así que su futuro tendrá que construirlo él mismo", ha comentado en unas declaraciones concedidas a la revista italiana Autosprint.Por otra parte, Todt también ha querido opinar sobre Charles Leclerc, que esta temporada se incorpora a Ferrari con el objetivo de ayudar al equipo italiano a lograr el ansiado título mundial. El mánager francés asegura que el monegasco llega a la escudería de Maranello con el objetivo de seguir instruyéndose y, por ende, evolucionando de cara a un futuro próximo, puesto que ve muy difícil que alguien con una trayectoria tan breve en la Fórmula 1 sea capaz de desbancar a todo un tetracampeón como es Sebastian Vettel, que la temporada pasada ya estuvo cerca de alzarse con el título: "Leclerc va a Ferrari para aprender y obtener resultados, que son dos cosas absolutamente compatibles. No olvidemos que solo cuenta con 21 Grandes Premios de experiencia a sus espaldas, frente a los más de 200 de Vettel y a sus cuatro títulos mundiales, ¡de modo que tendré que ayudarle con eso!", ha expresado para concluir.