AÚN HAY MARGENMarcin Budkoswki, sobre la normativa de 2019: "Vamos en la dirección correcta pero no es suficiente"Inicio Noticias Marcin Budkoswki, sobre la normativa de 2019: "Vamos en la dirección correcta pero no es suficiente"13La Fórmula 1 está en continuo cambio ya que siempre se busca mejorar el espectáculo en pista de cara a los aficionados. En los últimos años, hubo falta de adelantamientos y las carreras se convirtieron en más estratégicas por lo que en Liberty Media no están de acuerdo con el rumbo que tomó la categoría y buscan captar a más y más aficionados. Por ese motivo se propuso un cambio de normativa para la nueva temporada que dará comienzo el próximo mes con el Gran Premio de Australia. A pesar de las ganas de que empiece, Marcin Budkowski, director ejecutivo de Renault, considera que estos cambios no favorecen a nadie y no serán tan revolucionarios como se prevé.En el equipo galo siempre mostraron su disconformidad con esta modificación porque piensan que sobre el papel está muy bien pero no tendrá un gran efecto en pista. Por otro lado, el polaco destaca que no es necesario un cambio enorme como sucedió en 2009 ni en 2017 ya que solamente se busca conseguir un mayor número de adelantamientos y que no sean tan complicados como hasta ahora. Lo que espera Budkowski es que todos los recursos se tienen que destinar para 2021 y no para 2019.Nico Hulkenberg 2018Los cambios de 2019 no son suficientes"En general, nosotros estábamos en contra de este cambio de normativa. Inicialmente, votamos en contra y lo hicimos público en ese momento porque no creíamos que se fuera a alcanzar los objetivos que se había establecido, el de facilitar los adelantamientos. Pensamos que iremos en la dirección correcta pero seguramente no sea un cambio significativo. Será necesario muchos recursos, dinero y tiempo para un objetivo incierto. Sobre el papel vamos en la dirección correcta pero el trabajo de 2021 va por la misma línea"."Las diferencias será muy pequeñas en términos de rendimiento aerodinámico, en pista significará que seguir a los coches de delante y los adelantamientos serán más fáciles. Si tuviéramos muchos adelantamientos sería perfecto y estaríamos contentos con ello. Aunque, en nuestra opinión, será pequeño porque viendo los datos en este mismo momento no veremos grandes cambios. Se necesitan cambios bastante significativos, pero no tan grandes como los cambios de normativa que tuvimos en 2009 y en 2017 con el nuevo diseño aerodinámico. Ojalá los cambios nos permitan dar un paso adelante pero tendremos que averiguar cuándo veremos los resultados".