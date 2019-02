por GTO » Ayer, 19:28

Zak Brown exige a Liberty Media: "Es necesario que más equipos puedan luchar por victorias"

Últimamente, varios equipos están hablando de los cambios que se necesita hacer en la Fórmula 1 para que aumenten los adelantamientos y, por consiguiente, el espectáculo. En Renault, Marcin Budkowski confesaba que los cambios de 2019 no generarán una revolución como estimaban desde Liberty Media ya que la repercusión que tendrán será relativamente pequeña. Sin embargo, el director ejecutivo de la marca francesa considera que los recursos de tiempo y dinero se tendrían que destinar en 2021 en vez de 2019.Por otro lado, Zak Brown, CEO de McLaren, considera que se necesita una mayor implicación por parte de Liberty Media en la categoría porque es de suma importancia que se siga dando pasos adelante. El cambio principal es que haya más equipos que puedan pelear por triunfos, como había sucedido en 2012, y no solo se lo puedan permitir Mercedes, Ferrari y Red Bull. Aunque el norteamericano reconoce que no pueden tomar decisiones al respecto, pero sí influir en ellas para que se lleven a cabo.Por último, Brown destaca que el objetivo de McLaren sigue siendo el mismo, ganar carreras, en el futuro; aunque hace unas semanas, comentaba que esta meta podría lograrse en un margen de cinco años. Pero el primer paso es recuperar el terreno perdido con los adversarios e ir luchando, poco a poco, por posiciones más altas en clasificación y carrera. Aunque el cambio de normativa es importante, en McLaren quieren progresar hasta que llegue ese momento para dar la sorpresa de batallar por victorias con frecuencia y posicionarse para el título mundial.Zak BrownNecesario que más equipos puedan ganar en el futuro"Pienso que es esencial que Liberty Media haga cambios en el deporte porque ahora es difícil que más de dos o tres equipos compitan por el campeonato. Esas cosas están fuera de nuestro control pero ojalá podamos influir, es necesario para que más equipos ganen carreras y luchen por el título"."Tenemos un camino que consiste en volver a ganar carreras y una vez comencemos a ganar, estaremos compitiendo por el campeonato. Aunque nos hemos establecido un camino de recuperación para volver al frente de la parrilla en ese tiempo".