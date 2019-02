por GTO » Ayer, 22:06

"La F1 debería parecerse a MotoGP"Michael Haubold, director de operaciones de WWP, consultora especializada en marketing deportivo, considera que Liberty Media debe seguir los pasos de Dorna.Liberty Media continúa experimentando e investigando soluciones para recuperar las audiencias que la Fórmula 1 tuvo en un pasado no tan lejano. La compañía estadounidense, que compró a Bernie Ecclestone la propiedad de la categoría, inicia su segunda temporada completa de gestión después de haber impulsado los eSports, las redes sociales y un servicio propio de TV en streaming (online por suscripción).Pero aún parece haber trabajo por hacer para recuperar la atención y, sobre todo, para que ese gran público joven que ahora parece atraído por otras competiciones y deportes virtuales, adquiera interés por la F1.Michael Haubold, director de operaciones de WWP, empresa de marketing colaboradora, entre otros proyectos, del regreso de Porsche a los LMP1 o la llegada de ABB como patrocinador principal de la Fórmula E 2018/19, deja claro en una entrevista con Motorsport.com cuál debe ser la receta a seguir, aunque no guste a todos.“Creo que la necesidad del deporte en general de adaptarse rápidamente a las nuevas realidades no es tan grande como en otras áreas. Es por eso por lo que está un poco por detrás del resto de contenidos en cuanto a evolución, a las nuevas tecnologías, porque no tiene tanta necesidad, la gente lo sigue de todas maneras. Pero por el otro lado, hay grandes diferencias entre categorías deportivas y plataformas. Yo soy fan de MotoGP, que ha sido un socio nuestro desde hace años y hemos trabajado más de dos décadas con ellos. Se han adaptado muy rápidamente. Si la comparo con la F1 u otras categorías, han tenido la visión de ser un líder tecnológico al implantar nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, muy rápidamente", reflexiona Haubold."MotoGP tiene sus propios canales desde el principio, se centran en redes sociales, en medios digitales, en nuevas formas de producción y lo hacen muy bien".El servicio en streaming que la Fórmula 1 implantó hace solamente un año –en el GP de España de 2018– lleva instaurado en el Mundial de MotoGP desde 2001, cuando la web del campeonato fue pionera en ofrecer imágenes bajo demanda.A la pregunta de qué necesita la F1 para volver a enganchar, responde: "Para mí, es como en otros negocios: lo primero es el producto. Creo que hay una gran oportunidad o necesidad de que sea una lucha con más de dos equipos. Necesitan que haya más equipos que puedan luchar por victorias y que no todo se reduzca a Ferrari y Mercedes, que vuelvan los tiempos en los que Williams podía ser campeón del mundo o cualquier otro equipo privado. Esta sería la necesidad número 1 y luego podemos hablar de entretenimiento, por supuesto"."Sí, debe parecerse más a MotoGP, es un gran ejemplo. Allí, en 2017 y 2016, porque 2018 fue algo diferente, en las primeras 10 carreras, tuvimos a 10 ganadores diferentes. Esto es algo emocionante y, además, hay muchos adelantamientos. La gente actualmente no es capaz de estar concentrada en algo más de 40-45 minutos, no sé si esto es positivo o no, pero encaja con el formato de MotoGP. No conozco a mucha gente que siga la F1 de principio a fin, normalmente ven al salida y luego vuelven para ver las últimas vueltas", respondió el experto en marketing a la pregunta de si la F1 tiene que seguir el camino de MotoGP."Creo que Liberty Media va a cambiar muchas cosas, tienen grandes planes y son una compañía estadounidense, que sabe de qué va el entretenimiento. Estoy muy seguro de que tienen muchos cambios en camino, más allá de los que ya han hecho", concluye.La Fórmula E y el "momento adecuado"Haubold también destacó el papel que Alejandro Agag ha desempeñado en los últimos tiempos en el mundo del motorsport."La gente está interesándose por el medioambiente, por energías limpias. También, llevar el motor al centro de las ciudades es algo genial. En la F1 las carreras más interesantes son las urbanas y aquí tienes todo el calendario en ciudades. Además, la mayor parte de las marcas premium de coches están empezando a formar parte de la Fórmula E y cuando esto sucede, hacen que las categorías eleven su nivel", asegura."Es complicado compararlo con la F1, pero hicieron un montón de cosas correctas en el momento clave. Porque puedes tener grandes ideas y que no sea el momento adecuado. Alejandro Agag conoce el negocio y sabe lo que hace".