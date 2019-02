por AriVatanenF1 » Hoy, 15:41

Mercedes-AMG ha sido el quinto equipo en mostrar su nuevo monoplaza y aunque inicialmente solo mostró imágenes digitales, enseñó el coche en su 'shakedown'.

El equipo de Brackley reveló imágenes del nuevo monoplaza este miércoles por la mañana, justo antes de que los pilotos Valtteri Bottas y Lewis Hamilton comenzaran un shakedown en Silverstone. Finalmente, a pesar de lo que habían pretendido sugerir por sus redes sociales, no hay pintura de camuflaje sobre el nuevo Mercedes de F1.El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que las nuevas regulaciones aerodinámicas que entran en vigor en 2019 implican que la presión había aumentado en su equipo para mantenerse en la cima de la F1. El equipo anglo alemán es el primero en mostrar su coche real en pista."La temporada 2019 será un nuevo desafío para todos nosotros", dijo. "Las regulaciones han cambiado de manera sustancial. Tenemos que empezar de cero, tenemos que mostrarnos de nuevo, contra nuestras propias expectativas y contra nuestros competidores"."Comenzamos la temporada con cero puntos, por lo que no damos nada por sentado y no hay ningún sentimiento de seguridad de estar al frente. De hecho, con el cambio regulatorio para la nueva temporada, cada equipo puede tener una oportunidad por el título y les vemos como una amenaza potencial"."Nos centraremos en nosotros mismos, mejoraremos el rendimiento y esperamos estar listos cuando comience la primera sesión realmente competitiva el sábado en Melbourne".Aunque el W10 se ha adaptado a las nuevas regulaciones, ha mantenido la misma distancia entre ejes que su antecesor.El director técnico, James Allison, comentó: "Una observación cercana revelará que la ejecución de este concepto se ha refinado aún más. Cada elemento se lleva más al límite, se hace más delgado. Cada cambio nos permite mejorar el rendimiento aerodinámico más allá de lo que hubiera sido posible si hubiéramos aceptado las limitaciones físicas del diseño de 2018".