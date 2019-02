por AriVatanenF1 » Hoy, 15:44

Red Bull ha desvelado su primer F1 propulsado por Honda con una decoración que no será la definitiva.

Red Bull sí tuvo decoración de camuflaje, a pesar de no haber creado las expectativas que creó Mercedes y que luego no cumplió. Los de Milton Keynes, que rompieron lazos con Renault en un intento por volver a pelear por los títulos, han presentado su nuevo monoplaza para la F1 2019 en colores azul oscuro y rojo con una imagen rompedora.El equipo de las bebidas energéticas ha seguido la línea de ofrecer imágenes digitales, y así lo hizo con su RB15 este miércoles a última hora de la mañana.El año pasado, el acuerdo de Red Bull para la marca de sus motores Renault, Tag Heuer, implicó que llevó los logotipos del fabricante de relojes en el cono del morro y donde la cubierta motor se encuentra con la parte posterior de los pontones.Ahora, la marca Honda aparece en la cubierta del motor con Tag Heuer, que continúa apoyando a Red Bull a pesar del cambio de fabricante. Los logotipos de Aston Martin continúan apareciendo en el exterior de la cabina y el alerón trasero.Max Verstappen, quien asume el rol de piloto principal junto al recién llegado Pierre Gasly, dijo en un vídeo de Red Bull publicado antes de la presentación que estaba "muy emocionado" de comenzar después de la complicada temporada 2018 que se le había hecho "bastante larga". Pero dijo que evitaría fijar objetivos hasta la primera carrera."Supongo que hasta Australia realmente no puedes establecer objetivos", señaló Verstappen. "Estás un poco a ciegas. En F1 todo está relacionado con el paquete que recibes. Así que siempre soy bastante precavido. Eso no significa que no vaya a tratar de hacer lo mejor que pueda para sacar lo mejor de mí mismo"."Pero eres tan dependiente de lo que tienes como paquete, que solo queda esperar".