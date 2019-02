por AriVatanenF1 » Ayer, 15:10

ompletamente nuevo desde el morro hasta el alerón trasero y con detalles trabajados que lo hacen parecer uno de los coches de vanguardia. El McLaren MCL34 de Carlos Sainz no ha defraudado en su presentación en Woking.Morros estrecho y corto a partir del eje delantero, a medio camino entre Mercedes y Red Bull (toma de aire en la punta de la nariz) y un gran direccionador de flujo en la boca de los pontones, casi calcado al del RB15 de Milton Keynes, son sus señas más identificativas.En la vista frontal de aprecia el nuevo morro con tres canales diferenciados, los laterales para distribuir el aire hacia los 'turning vanes' y el central con función de conducto S, similar a Red Bull.Detrás de la nariz se aprecian los detalles del inicio del suelo que desemboca en los nuevos 'bargeboards' tras el eje trasero. No es tan elaborado como otros que se vieron ayer, pero es un gran salto de calidad para el lugar lejano del que se viene.La boca de los pontones se ha elevado, dejando una zona muy excavada por debajo que trata de ganar centímetros de suelo. La entradas de aire son más grandes que en 2018 y están enmarcadas por dos 'flaps', (larguísimo el superior) muy similares a los de Toro Rosso y Red Bull. No son los pontones de entrada doble de Ferrari, pero ya no parece un monoplaza de categoría B.Con un año de retraso llega la toma de admisión superior (sobre la cabeza del piloto) más grande, que todos los equipos adoptaron en 2018 para evitar las interferencias del halo en esa zona. Todos menos McLaren, que siguió con una triangular y pequeña. Ahora del MCL34 ya se pone el día. Tras la nueva toma se aprecia un voluminoso canal bajo la cresta de fibra de carbono de ls tapa del motor.En la vista de tres cuartos se aprecian los nuevos 'bargeboards, formados por un gran canal rectangular, montado en oblicuo Een el inicio del suelo del coche) que direcciona el aire por los dos laterales del nuevo monoplaza. Esta solución parece completamente original de McLaren y la seña más distintiva del coche que Carlos Sainz y Lando Norris probarán a partir del próximo lunes en Montmeló.En la vista lateral se aprecia que es más largo entre ejes que su predecesor. Era uno de los propósitos iniciales, para tener un coche que rinda mejor en las largas rectas y curvas rápidas que plagan hoy el calendario de la F1, en detrimento de las pistas reviradas.La zona de las supensiones traseras se ha compactado y se introduce un pilar metálico de sujección (para dar rigidez al conjunto) que Toro Rosso y Red Bull ya usan desde hace un par de años. Recuerda a un elemento con la firma James Key en toda regla, por mucho que oficialmente no vaya a trabajar en McLaren hasta el verano.Por último, el MCL34 se apunta a los pilares dobles tipo cisne en el alerón trasero, muy parecidos a los de Mercedes.En conjunto parece haber dado un salto de un par de años en sólo uno. La pista dirá ahora si es rápido y eficiente o todo es fachada.