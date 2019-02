por bigbossf1 » 18 Febrero 2019, 21:24

Bueno, los test son lo que son,sirven para volver a emocionarnos con los coches dando vueltas, y demás, pero no se puede valorar gran cosa, de momento, la peor cara se la está llevando Williams de largo, no pudiendo estar 2 días como mínimo(porque dicen que llegarán el miércoles como pronto...) y eso, con tan pocos test, es horrible....



Lo de williams es alucinante a la par que preocupante, es cierto que ya ha pasado antes, pero solían ser equipos pequeños y además con mas días de test que ahora, perderse 2 días es perderse el 25% de la pretemporada, coño, si hasta Racing Point con todas las dificultades que tuvo el año pasado están, rodando mas o menos, pero están, algo ha debido pasar en Williams que no sepamos, porque me parece inexcusable la verdad.