por GTO » 18 Febrero 2019, 22:21

Creo que de forma intencionada, no nos están informando bien de lo que puede venirnos encima a todos nosotros, si RU no sale de forma consensuada de la UE, estoy leyendo un poco mas en profundidad, y nadie esta preparado para esto, ni los políticos británicos ni los nuestros.

Especialmente para Andalucia, el desastre puede ser mayusculo, en Malaga podemos tener como 15 vuelos diarios a diferentes ciudades del reino unido, si el dia 29 de marzo, RU sale de la unión, esas compañías no tendrán permiso para volar aquí, al menos hasta que se renegocie un acuerdo. La balanza de importacion y exportacion con el reino unido para con Andalucía es una burrada, les vendemos como 10 veces lo que les compramos.

Nuestros políticos están confiando de que aplazaran la desconexión, y por eso no nos están dando una información mas profunda de a lo que nos exponemos, para que no cunda el pánico, pero me temo que no tienen planes inteligentes de como paliar la situacion. El 19 % de nuestra primera industria, son turistas británicos. España no puede prescindir de un 20 % de su principal negocio, y si hay una fuerte devaluación de la libra, sera inevitable. Por no hablar de los 290 mil británicos que gastan su pension aqui.