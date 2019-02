por GTO » Ayer, 10:11

Fórmula 1Christian Horner: "El motor Honda es el que mejor se ha integrado en nuestro chasis"Un impresionante Red Bull RB15 se presenta junto a HondaVerstappen, sobre la alianza Red Bull-Honda: "Esperamos mucho"Christian Horner, el jefe de equipo de Red Bull, era uno de los hombres más buscados en el primer día de pruebas de pretemporada de Fórmula 1. Del éxito de la combinación del chasis de Red Bull y el motor Honda dependerá que el próximo mundial no sea de nuevo cosa de dos. Y a tenor de sus optimistas palabras parece que el 'matrimonio' ha empezado con buen pie."Honda ha tenido un buen invierno de trabajo y ha conseguido reducir la desventaja en números con los rivales de forma significativa", adelantó Horner, que fue prudente a la hora de valorar este aspecto en relación con Ferrari y Mercedes. "Ahora queda ver lo que han conseguido los demás durante el invierno: si han ganado 50 kW entonces tendremos un problema. Pero estoy impresionado con el progreso que ha hecho Honda".Respecto a cuál es el factor principal que Red Bull busca en su nuevo propulsor, Horner apuntó dos que, al parecer, van por el buen camino: "La potencia es un factor dominante, pero este motor es el que mejor se ha integrado en nuestro chasis de los que hemos tenido. Ha encajado con la precisión de un reloj suizo en el chasis. El equipo de ingeniería y Honda han hecho un gran trabajo", explicó disipando las dudas que a este respecto pudieran surgir.Este proceso de integración está en sus primeros pasos y tiene que evolucionar con el paso de los kilómetros: "Nuestro objetivo es progresar. Es un nuevo año, con nuevas reglas, nuevo motorizador, nuevo piloto... El objetivo es conseguir una mayor consistencia en todos los circuitos y no sólo en los de chasis". Horner no se atreve a asegurar que el punto de partida de la temporada 2019 para su equipo pueda ser tan bueno como el final de 2018: "Acabamos muy bien el año pasado. Es muy difícil saber si podremos estar a ese nivel con apenas 90 vueltas dadas con los coches nuevos", dijo.Red Bull es quizá el equipo que puede resultar más perjudicado por el cambio de normativa aerodinámica, como reconoce su jefe: "El cambio de reglas es muy importante, lo estamos viendo en las diferentes modos en los que la gente lo está interpretando. El alerón delantero afecta a todo el conjunto del coche, así que hace que tu filosofía general del coche tenga que cambiar bastante". Horner apuntó a que lo que vemos hoy son las primeras aproximaciones en este sentido: "No creo que los coches que veis hoy sean los que veamos en Australia", aseguró.Respecto a su nueva pareja de pilotos (Verstappen y Gasly), el británico bromeaba con la juventud de ambos, que no cree que vaya a limitar su rendimiento: "Me siento un poco viejo porque sumando la edad de los dos pilotos no llega a la mía, y eso que soy de los jefes más jóvenes. La edad es irrelevante. Max ya demostró en la segunda mitad del año pasado un gran nivel, es una gran fuerza. Pierre aún tiene camino por recorrer, ha sido promocionado tras sólo un año, quizá algo antes de lo previsto, pero tiene el apoyo de todo el equipo y la experiencia de varias temporadas en el equipo junior".Y mirando al futuro, Horner es optimista respecto al rumbo que tomará la Fórmula 1, aunque aún con la prudencia de que hay aspectos clave que definir de cara a 2021: "Las conversaciones que hemos tenido con Liberty y lo que preparan para el futuro es bastante emocionante: hay interés de nuevas sedes, las cifras en el plano digital están creciendo, la asistencia mejora... si conseguimos que el espectáculo mejore, con tres equipos en lucha, será fantástico. Después hay que ver la visión deportiva para 2021, la financiera... son muchos aspectos que habrá que hablar en los primeros meses de este año", concluyó.