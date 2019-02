por zinbawe » Ayer, 13:27

¿Y si Mercedes y Red Bull se han equivocado en su alerón delantero?

En estos primeros días de los test de Barcelona hay un debate técnico que se está imponiendo sobre el resto. Arranca en la gran diferencia entre la configuración de alerones de Mercedes y Red BUll, muy altos en la parte exterior y del resto, que son más finos en esa zona y más anchos en la zona central, la que pega al cono de la nariz del coche.Son dos conceptos distintos, el primero intenta hacer pasar la mayor cantidad de aire posible por el interior y la segunda por el exterior del coche y no es algo que se soluciones cambiando la forma del alerón, pues el inicio del suelo y los 'bargeboards' laterales se han diseñado atendiendo a una u otra filosofía. Es decir, habría que cambiar el coche por completo, algo imposible hasta el próximo año.Y como Ferrari vuela con la segunda de las configuraciones y Alfa Romeo también parece haber dado un salto en sus prestaciones en relación al resto, se han disparado los rumores sobre si dos de los grandes han errado el tiro por completo.Aún es muy pronto para sacar conclusiones y a Mercedes y Red Bull se les aprecia un paso por curva excelente en Montmeló, pero a los responsables ya se les pregunta por el asunto de las alas anteriores."No serviría de nada atornillar un alerón Ferrari a nuestro coche. No funcionaría", contesta Christian Horner cuando se le pregunta por la cuestión. Andrew Green, de Racing Point, es un poco más atrevido: "Si resulta que Ferrari tiene razón, Mercedes y Red Bull tienen un problema. Mercedes más que Red Bull", asegura el técnico del equipo de Checo Pérez.¿Y McLaren? Parece que está en el medio camino. Es fino en los extremos, pero no tanto como en el Alfa y el Ferrari, pero parece que no habrían cometido un error grave si se confirman estas teorías. Estos beneficios podrían cambiar según los circuitos, pero en Barcelona, Ferrari parece la rueda a seguir con diferencia sobre el resto.