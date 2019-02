por GTO » Ayer, 22:30

bigbossf1 escribió: joe GTO, marca el Alfa romeo el mejor tiempo(luego superado por STR) y ya dices que tal y que cual, además, taan clone no es y el motor pata negra ya lo tuvo el año pasado y el anterior y el anterior ya que los motores cliente son iguales que el del constructor, como mucho puede cambiar la electronica y tal, que no es poca cosa, pero el motor es exactamente el mismo.



sigo pensando que estás un poco "obsesionado" con los clone y no hay para tanto, realmente, no hay ningún coche identico a otro, es normal que los veamos parecidos o incluso compartan cosas como hemos visto con Haas, pero no son "clones" ni fotocopias ni nada.

Bueno, pues resulta que sigo siendo un exagerado...Motor Y no, si a ti te dan un Iphone sin, por poner un ejemplo drástico "sistema operativo", podrás ponerle un chosfware para jugar al tetris y poco mas. Sauber en 2017, le dieron un iphone sin SO, y quedo el ultimo, con 5 puntos en todo el año.En 2018, le dieron el iphone 10, con el sistema operativo del iphone 5, y a final de temporada, le dieron el SO del iphone 8 para que nos entendamos.Este año tiene el iphone 11, con el SO del Iphone 10, y el 70 / 80 % del chasis de ferrari 2018, han puesto a Kimi y lo que esperan es que se luzca el nombre de Alfa romeo.Déjame a mí con mis "obsesiones ", que a lo mejor cuando Sauber pase de 8º a 4º en una temporada, y de 10º a 4º en 2, pues resulta que aunque no me des la razon, quizas llegues a la conclusión de que no estaba tan obsesionado...Resulta que Haas cuando se hizo las fotocopias del 2018, paso de 8º a 5º, y todos sabemos que no subió a 4º por los pilotos.