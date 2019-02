por GTO » Ayer, 16:25

De la Rosa: "Parece un Mundial entre Ferrari y Mercedes"El expiloto y comentarista en Movistar F1, ve favorito a Sebastian Vettel: "A día de hoy diría que por este orden pueden ser campeones del mundo Vettel, Hamilton, Leclerc y Bottas".Pedro Martínez De la Rosa, ex piloto español de Fórmula 1, considera que el ganador del Mundial de 2019 saldrá de los cuatro nombres con volante en las escuderías de Ferrari y Mercedes, si bien ve mejor ahora mismo a los primeros."Visto lo visto en los entrenamientos sí que parece que Ferrari es el equipo más en forma, pero la Fórmula 1 es más como acaba que como empieza. Es una carrera de fondo. Tenemos diez meses por delante. Vamos a ser cautos. Lo que sí parece irremediable es que será un Mundial entre Ferrari y Mercedes", opinó."Todo el mundo que ha ido a ver los coches a Barcelona dice que el coche que impresiona más en curva es el Ferrari por lo bien que va y lo estable que es, por su velocidad en curva", declaró tras la presentación de la temporada en el canal Movistar F1.En este sentido considera favorito al alemán Sebastian Vettel: "A día de hoy diría que por este orden pueden ser campeones del mundo Vettel, Hamilton, Leclerc y Bottas. A Vettel acostumbramos a menospreciarle como piloto y no hay que olvidar nunca que es cuatro veces campeón del mundo. Haya tenido un Red Bull o no en el pasado hay que serlo y Vettel es mucho mejor piloto de lo que la gente se imagina o valora".Sobre el papel que puede hacer su compatriota Carlos Sainz en McLaren, señaló: "Carlos es un piloto joven pero con piel de cocodrilo porque es su tercer equipo. Lleva cuatro años en Fórmula 1, llega en un estado de madurez espectacular a McLaren. Además se ha medido siempre a compañeros de equipo muy duros"."Viene un piloto muy fuerte en un estado óptimo para entrar en un equipo grande cómo McLaren. La pregunta es qué coche le van a dar y van a evolucionar, hay que ver si McLaren es como históricamente el equipo que mejor consigue evolucionar los coches durante el año", añadió.De la Rosa cree que un podio es lo más que se le puede pedir este curso: "A Carlos lo que habría que pedirle como máximo este año es un podio. Da igual dónde, cuándo y de qué forma. Que gane son palabras mayores. Si le viera subido al podio me sentiría muy orgulloso".Será una campaña diferente a las últimas pues por primera vez en muchos años no estará Fernando Alonso: "Vamos a ver cómo nos adaptamos todos a su ausencia, hay que tener el espíritu muy abierto. Hay que ver cómo es la vida sin él"."Tenemos muy claro que ha sido uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y tenemos claro que a lo mejor vuelve. Nadie viene para sustituir a Fernando, somos todos diferentes. Carlos Sainz es Carlos Sainz y hay que disfrutar de él porque no es normal que un país tenga dos pilotos. Ahora solo vamos a tener uno pero usar la palabra 'solo' es injusto porque es muy difícil. No hay que compararlo con Fernando", declaró.Asimismo deseó que el asturiano pueda ganar las 500 millas de Indianápolis: "Es muy difícil, es una carrera que es todo o nada. A veces estas carreras no las gana el mejor piloto, el mejor equipo o el mejor estratega. Se deciden en las últimas dos vueltas y son muy difíciles. Pero también son apasionantes. Ojalá la gane porque se cerraría un círculo muy bonito".