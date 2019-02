por GTO » Ayer, 21:16

LA TEMPORADA SE LES HACE LARGAChristian Horner: "Ferrari sería campeón todos los años si hubiera un Mundial en invierno"Inicio Noticias Christian Horner: "Ferrari sería campeón todos los años si hubiera un Mundial en invierno"A lo largo de estos días, y con la celebración de los test, son muchas las suposiciones que surgen acerca de lo que veremos a lo largo de la temporada 2019 de Fórmula 1. Sin embargo, los tiempos continúan siendo poco indicativos a estas alturas del año. A pesar de ello, hay un equipo que ha destacado por encima del resto en la primera semana de pruebas, y no es otro que Ferrari. Los hombres de Maranello se han destapado como un candidato claro a arrebatarle el título a Mercedes, aunque, repetimos, aún es demasiado pronto para saberlo. El jefe de Red Bull, Christian Horner, ha hablado de la esudería italiana, sobre quien ha asegurado que si se celebrara un Campeonato invernal, se alzaría siempre con el título. Asimismo, y a pesar de hacer hincapié en que por ahora los tiempos son poco indicadores, admite que Ferrari se muestra competitivo en estos primeros compases de pretemporada."Ferrari siempre está fuerte en invierno. De hecho, si hubiera un mundial en invierno, lo ganarían todos los años. Pero los puntos se dan en el verano. Por supuesto que han llegado aquí a Barcelona con un coche sólido y fuerte, pero estas no son ni de cerca las temperaturas con las que correremos a lo largo de la temporada. Aun así, se ve que están en forma", ha explicado en una palabras concedidas al diario Marca.Vettel y Bottas, en el podioAún es pronto para hacer cábalasPor otro lado, Horner ratifica la idea de que no se podrá comparar el rendimiento de Red Bull con el del resto de equipos hasta la primera prueba de la campaña, que tendrá lugar en el circuito de Melbourne, aunque reconoce que el análisis real no llegará hasta una vez transcurridos los tres o cuatro primeros Grandes Premios: "No creo que los tiempos de los test nos den una idea de lo que será la primera carrera, aunque puedo estar equivocado. Los resultados de la pretemporada pueden ser engañosos. Nosotros seguimos nuestro propio programa y nuestros propios objetivos. Solo nos vamos a medir realmente a nuestra competencia a partir de la primera carrera en Melbourne. Lo que sí es seguro es que ahora tenemos más potencia de la que teníamos el año pasado, pero también es cierto que no sabemos lo que han conseguido Ferrari, McLaren y Renault durante el invierno. Únicamente tendremos una visión real de la situación tras las tres o cuatro primeras carreras. Tocaremos madera, pero por el momento las perspectivas son buenas, así que veremos si las promesas se cumplen", ha añadido.Entretanto, el británico no ha querido hacer distinciones y ha asegurado que el piloto número uno de Red Bull será quien rinda a un mejor nivel y se encuentre por delante en la clasificación, aunque reconoce que, por experiencia y madurez, Max Verstappen está, a día de hoy, por encima de Pierre Gasly: "Todos los pilotos tienen que tener su oportunidad, y el líder del equipo será el que esté delante. Cualquiera que esté arriba tendrá la prioridad. Dicho esto, es evidente que existe una diferencia natural de experiencia entre Max y Pierre", ha expresado para concluir.