SOMETIDO A DEMASIADA PRESIÓNAlain Prost: "A Vettel el año pasado le faltó el apoyo total de Ferrari en situaciones difíciles"Inicio Noticias Alain Prost: "A Vettel el año pasado le faltó el apoyo total de Ferrari en situaciones difíciles"A Sebastian Vettel se le resiste el quinto título mundial. El piloto alemán ha estado cerca de conseguirlo en las dos últimas temporadas, pero el endiablado ritmo de su rival más directo, Lewis Hamilton, así como algunos errores propios, le han condenado al segundo puesto. Esta temporada, más que nunca, afronta una nueva oportunidad, ya que el SF90 parece más competitivo que sus antecesores, tanto que incluso se le sitúa por delante del W10 de Mercedes. Sin embargo, no solo en el bólido está el grueso del rendimiento; al menos así lo cree el también tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Alain Prost, quien asegura que el año pasado Vettel no tuvo el apoyo suficiente de Ferrari en los momentos más complicados. Asimismo, no duda en señalarle como uno de los mejores pilotos de la categoría en los últimos diez años."Sin lugar a dudas, Vettel es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en la última década. Lo veo casi tan fuerte como Lewis Hamilton, aunque la temporada pasada le faltó el apoyo total de su equipo en situaciones difíciles. Sebastian tendrá nuevas oportunidades este año, pero definitivamente tiene la clase para aprovecharlas", ha comentado en unas declaraciones concedidas a la revista alemana Kicker.Vettel, en los test de MontmelóSiempre al límiteIgualmente, Prost reconoce que Ferrari es el equipo en el que te enfrentas a una mayor presión dentro de la parrilla, tanto por las exigencias del mismo como por la de sus propios aficionados, unos de los más intensos del Campeonato. Algo que, sin duda, acaba jugando a la contra del propio piloto: "No hay otro lugar en el que la presión sea tan alta como en Ferrari. En todo el mundo hablan de este equipo y, por tanto, en todas partes esperan milagros de ti. Rara vez hay tranquilidad. Es la manera italiana de hacer las cosas, en la que con frecuencia el corazón está por encima de la razón. Es algo que existe desde hace décadas, pero lo cierto es que es difícil mantener la concentración en este entorno", ha señalado para finalizar.