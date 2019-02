por GTO » Ayer, 21:25

MÁS CONTROVERSIA EN TORNO AL BRITÁNICONico Rosberg, sobre Hamilton: "Si no tiene el mejor monoplaza, pierde la motivación rápidamente"Mucho se ha hablado en los últimos años de los méritos o no de Lewis Hamilton en las consecuciones de sus respectivos títulos. Para muchos es uno de los mejores de la historia de este deporte, pero otros consideran que cualquier piloto con cierto talento también lograría títulos con un monoplaza tan superior como el Mercedes. Es un debate que se desencadenó hace años y que todavía sigue presente; más aún después de que en el año 2016 su por aquel entonces compañero de garaje, Nico Rosberg, le derrotase con el mismo coche. Precisamente el campeón del mundo de Fórmula 1 ha hablado sobre el británico, asegurando que si no tiene el monoplaza más competitivo, acostumbra a desmotivarse con demasiada facilidad, lo cual le hace perder la concentración, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones."Fue perfecto tener a Hamilton como compañero de equipo, ya que eso significaba poder ganarle con el mismo monoplaza. Si Lewis no tiene el mejor coche, la motivación le puede desaparecer rápidamente. Y Lewis tiene momentos así, todos lo sabemos", ha expresado en declaraciones conferidas a la publicación alemana Auto Bild.Hamilton, en la segunda semana de test en MontmelóRosberg y Schumacher, parte esencial de MercedesPor otra parte, el alemán ha hecho referencia al espectacular progreso de Mercedes dentro de la categoría, pues recordemos que no fue hasta 2012 cuando logró su primera victoria. Del mismo modo, ratifica que tanto él como Michael Schumacher crearon la base de la actual Mercedes, por lo que Hamilton les debe, en cierto modo, gran parte del rendimiento de los últimos monoplazas del equipo de Brackley: "En 2013 de repente nos sacamos un coche bueno de la nada, y eso hay que agradecérselo a Ross Brawn, pues vino con dos personas clave, Mike Elliot y Aldo Costa. Michael Schumacher y yo, ambos hicimos nuestra parte. Los dos empujamos sin fin. Eso me enorgullece mucho ahora, porque estuve allí desde el primer día, pasé por lo más duro y al final experimenté el mayor éxito de la escudería", ha apuntado.Entretanto, y en lo referente a Sebastian Vettel, Rosberg no duda en afirmar que su compatriota deberá completar una campaña sin fisuras si quiere arrebatarle la corona a Hamilton, aunque al mismo tiempo asevera que necesitará el apoyo completo de Ferrari, algo que según él no tuvo en 2018, así como una "vía libre" por parte de Charles Leclerc en la que no interrumpa en demasía el progreso de su compañero de garaje durante la campaña: "Vettel tiene que hacer una temporada perfecta si quiere alzarse con el título, pero también debe contar con el apoyo total de Ferrari, y su nuevo compañero, Charles Leclerc, no debe molestarle demasiado. Tengo ganas del duelo porque Leclerc también querrá demostrar que está en el SF90. El cambio en la directiva del equipo tendrá un efecto positivo en Sebastian. También pienso que perdió el título en 2018 porque carecía del 100% de apoyo. Eso debería cambiar ahora. Si no es así, su marcha a Mercedes siempre es una posibilidad, pero al lado de Lewis eso es bastante complicado", ha señalado a modo de conclusión.